Дроны-убийцы комаров: как работает новая технология без химикатов (видео)

Технологический стартап разрабатывает микродроны, способные уничтожать летающих насекомых, таких как комары. Дроны будут стрелять по ним в воздухе.

Инженеры американского стартапа Tornyol работают над микродроном на базе искусственного интеллекта, который может снизить стоимость уничтожения комаров в 100 раз. Рои этих крошечных дронов потенциально могут охотиться на комаров и уничтожать их в городских районах, вместо использования химикатов или других более дорогих и опасных средств контроля популяции, пишет Oddity Central.

Атака дронов на комаров

На этой неделе один из основателей Tornyol, Алекс Туссен, опубликовал видео, на котором запечатлено "первое уничтожение насекомых в воздухе", проведенное компанией. На нем видно, как небольшой дрон преследует и в итоге сбивает моль на определенном тестовом участке.

Відео дня

Моль — это не комар, но и тестовый участок был очень маленьким, что весьма показательно для разработки дрона, способного распознавать и уничтожать насекомых в воздухе.

Заявленная цель компании Tornyol — разработка дронов весом 40 граммов, которые используют микрофоны смартфонов, ультразвуковые датчики и специальное программное обеспечение для отслеживания и обнаружения насекомых. Дроны предназначены для передачи ультразвуковых импульсов и прослушивания с помощью массива микрофонов. Ведь крылья комаров создают четкую звуковую сигнатуру, которую дроны теоретически могут отличать от других насекомых.

Алекс Туссен и Кловис Пьедаллу, инженеры, стоящие за проектом Tornyol, надеются в скором времени использовать рои этих микродронов для уничтожения комаров в целых городских районах. Ведь 10 из них способны очистить один квадратный километр от насекомых, переносящих различные болезни.

Напомним, что в Милане пассажиров рейса Ryanair FR1423, который уже готовился к взлёту, пришлось эвакуировать, поскольку салон заполонил рой комаров. Насекомые были повсюду в самолёте.

Кроме того, в Рио-де-Жанейро женщина погибла в результате несчастного случая во время туристического похода. Она хотела опрыскать себя средством от насекомых, но потеряла равновесие и упала с высоты 30 метров