Дрони-вбивці комарів: як працює нова технологія без хімікатів (відео)

Технологічний стартап працює над мікродронами, що здатні знищувати літаючих комах, таких як комарі. Дрони будуть стрілятих в них у повітрі.

Інженери американського стартапу Tornyol працюють над мікродроном на базі штучного інтелекту, який може знизити вартість знищення комарів у 100 разів. Рої цих крихітних дронів потенційно можуть полювати та знищувати комарів у міських просторах, замість використання хімікатів чи інших дорожчих та небезпечніших засобів контролю популяції, пише Oddity Central.

Атака дронів на комарів

Цього тижня один із засновників Tornyol Алекс Туссен, опублікував відео, де показано "перше знищення комах у повітрі", яке провела компанія. На ньому видно, як невеликий дрон переслідує та зрештою збиває молі на певній тестовій ділянці.

Моль — це не комар, але й тестова ділянка була дуже маленькою, що дуже показово для розробки дрона, здатного ідентифікувати та знищувати комах у повітрі.

Відео дня

Заявлена ​​мета компанії Tornyol — розробка 40-грамових дронів, які використовують мікрофони смартфонів, ультразвукові датчики та спеціальне програмне забезпечення для відстеження та виявлення комах. Дрони призначені для надсилання ультразвукових імпульсів та прослуховування за допомогою масиву мікрофонів. Адже крила комарів створюють чітку звукову сигнатуру, яку дрони теоретично можуть відрізняти від інших комах.

Алекс Туссен та Кловіс П'єдаллу, інженери, що стоять за проєктом Tornyol, сподіваються незабаром використовувати рої цих мікродронів для знищення комарів у цілих міських районах. Адже 10 з них здатні очистити один квадратний кілометр від комах, що переносять різні хвороби.

Нагадаємо, що в Мілані пасажирів рейсу Ryanair FR1423, який вже готувався до зльоту, довелося евакуювати, адже салон заполонив рій комарів. Комахи були всюди в літаку.

Також в Ріо-де-Жанейро жінка загинула через нещасний випадок під час туристичного походу. Вона хотіла обприскати себе засобом від комах, але втратила рівновагу та впала з висоти у 30 метрів