Российский паспорт и жена: сержант ВМС Испании из Украины оказался в центре скандала

Решение спецслужб о лишении сержанта ВМС доступа к секретной информации НАТО поддержал Национальный суд Испании.

После проверки, в ходе которой были выявлены его связи с Россией, сержанта Военно-морских сил страны лишили доступа к секретной информации, сообщает El País.

Военный служил специалистом по радиоэлектронной борьбе на подводной лодке S-70 "Галерна" и имел допуск к информации с грифом "NATO Secret".

В свою очередь, испанская Национальная разведывательная служба (CNI) установила, что сержант не сообщил о браке с россиянкой, заключенном в Турции в конце 2023 года. Однако в Испании этот брак был зарегистрирован только в апреле 2025 года.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что военнослужащий не сообщил о наличии у него гражданства РФ, которое он получил после оккупации Крыма в 2014 году. Ведь мужчина родился в Украине, позже получил гражданство Испании, а от российского паспорта отказался только после начала рассмотрения дела в суде.

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Военный в социальных сетях Facebook, X, Pinterest, VK и LinkedIn открыто указывал, что служит в испанских Вооруженных силах, что, по мнению спецслужб, могло сделать его потенциальной целью для разведки РФ.

В свое оправдание сержант пояснил, что пользовался социальными сетями для знакомств с женщинами славянского происхождения, проживающими в России и Украине, из-за "общих ценностей".

Суд особо отметил его заявление о том, что в случае военного конфликта между Испанией и РФ он попросил бы не направлять его на боевые задания.

Такое заявление и расследование вызвали у судей сомнения в его лояльности к Испании, поскольку создают недопустимый риск для защиты секретной информации.

В то же время адвокат военнослужащего заявил, что будет обжаловать решение в Верховном суде Испании. Защита настаивает на том, что военнослужащий сообщил командиру о вступлении в брак, а его слова о возможной войне были лишь размышлениями, а не отказом от исполнения служебных обязанностей.

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