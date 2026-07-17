Російський паспорт і дружина: сержант ВМС Іспанії з України потрапив у скандал

Рішення спецслужб щодо позбавлення сержанта ВМС допуску до секретної інформації НАТО підтримав Національний суд Іспанії.

Після перевірки, яка виявила його зв'язки з Росією, сержанта Військово-морських сил країни позбавили доступу до секретної інформації, повідомляє El País.

Військовий був фахівцем із радіоелектронної боротьби на підводному човні S-70 Galerna та мав допуск до інформації з грифом NATO Secret.

Натомість іспанська Національна розвідувальна служба (CNI) встановила, що сержант не повідомив про шлюб із росіянкою, укладений у Туреччині наприкінці 2023 року. Але в Іспанії цей шлюб був зареєстрований тільки у квітні 2025 року.

Окрім того, перевірка встановила, що військовий не розповів про наявність в нього громадянства РФ, яке він отримав після окупації Криму у 2014 році. Адже чоловік народився в Україні, пізніше набув громадянства Іспанії, а від паспорта Росії відмовився тільки після початку розгляду справи у суді.

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Військовий у соціальних мережах Facebook, X, Pinterest, VK та LinkedIn відкрито вказував, що служить в іспанських Збройних силах, що, на думку спецслужб, могло зробити його потенційною ціллю для розвідки РФ.

У своє виправдання сержант пояснив, що користувався соцмережами для знайомств із жінками слов'янського походження, які проживають у Росії та Україні, через "спільні цінності".

Суд звернув окрему увагу на його заяву про те, що у разі військового конфлікту між Іспанією та РФ він попросив би не відправляти його на бойові завдання.

Така заява та розслідування викликали у суддів сумніви щодо його відданості Іспанії, адже створюють неприйнятний ризик для захисту секретної інформації.

Водночас адвокат військового заявив, що буде оскаржувати рішення у Верховному суді Іспанії. Захист наполягає, що військовий повідомив командира про одруження, а його слова щодо можливої війни були лише міркуваннями, а не відмовою виконувати службові обов'язки.

Нагадаємо, що блогер українського походження Артур Бабіч, який нещодавно отримав російський паспорт, офіційно одружився з росіянкою Анною Покров. Про це уродженець Дніпропетровщини повідомив на своїй сторінці в TikTok на початку квітня 2026 року.

Також скандальна блогерка Софія Стужук підтримала співачку Ані Лорак, яка давно живе в Росії та мовчить про війну в рідній країні.