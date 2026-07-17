385 кг "Одиссеи" Нолана: в соцсетях показали, как выглядит копия фильма для кинотеатров

Копии фильмов уже развозят по кинотеатрам и для этого приходится арендовать целый грузовик.

Если всю привезенную пленку растянуть, то ее хватит от Киева и до Варшавы – более 640 км. А весит IMAX-копия "Одиссеи" Кристофера Нолана около 385 кг, сообщили в одном из кинотеатров Далласа, США, куда доставили пленки с фильмом.

Копия "Одиссеи" Нолана весит сотни килограм

Также показали подготовку к показу, которая тоже занимает много времени, включая разгрузку коробок с фильмом.

Все фильмы Кристофера Нолана стали кассовыми хитами, включая "Тенет", который не только получил средние отзывы критиков, но и вышел во время пандемии. Также его фильмы становятся знаковыми событиями, завоевывающими крупные награды. Нолан давно выступает за сохранение кинематографического искусства, отказываясь переходить с пленочного формата на цифровой и продвигая его вперед с помощью форматов 70 мм и IMAX.

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Впрочем, экранизацию "Одиссеи", классического произведения древнегреческого поэта Гомера, сопровождают многочисленные скандалы. В Греции были возмущены выбором афроамериканки Люпиты Нионго на роль Елены Прекрасной, из-за которой началась Троянская война, а также тем фактом, что, собрав разнообразный актерский состав, Нолан не пригласил в фильм ни одного греческого актера.

Трейлеры "Одиссеи" собирают рекордное количество дизлайков

В преддверии премьеры 17 июля раздавались недовольные по поводу всего: от вольной трактовки эпического произведения до костюмов, которые сравнивали с нарядами из Бэтмена и ширпотребом из H&M. Актерам тоже досталось: многих раздражало, что Нолан постоянно берет в свои фильмы одних и тех же людей. Также есть какая-то проблема с циклопом, о которой уклончиво упоминают в рецензиях.

На YouTube трейлер фильма вызвал критику. "Если бы я увидел это в самолете, я бы все равно ушел", — гласит один недовольный комментарий.

Впрочем, те критики, которые уже побывали на допремьерных показах, говорят, что Кристофер Нолан снял "шедевр" и про то, что каждое поколение переделывает "Одиссею" по своему образу и подобию и мы в 21 столетии получаете ту версию, которую заслужили.

Тем временем билеты на премьеру "Одиссеи" продают за 10 тысяч долларов.

Ранее Кристофера Нолана критиковали за выбор Мэтта Дэймона на роль Одиссея. И кастинг в общем.