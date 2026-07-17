385 кг "Одіссеї" Нолана: у соцмережах показали, як виглядає копія фільму для кінотеатрів

Копії фільмів уже розвозять по кінотеатрах, і для цього доводиться орендувати цілу вантажівку.

Якщо всю привезену плівку розтягнути, то її вистачить від Києва до Варшави — понад 640 км. А вага IMAX-копії "Одіссеї" Крістофера Нолана становить близько 385 кг, повідомили в одному з кінотеатрів Далласа, США, куди доставили плівки з фільмом.

Копія "Одіссеї" Нолана важить сотні кілограмів

Також показали підготовку до показу, яка теж займає багато часу, зокрема розвантаження коробок із фільмом.

Усі фільми Крістофера Нолана стали касовими хітами, зокрема "Тенет", який не тільки отримав середні оцінки критиків, а й вийшов у прокат під час пандемії. Крім того, його фільми стають знаковими подіями, що здобувають престижні нагороди. Нолан давно виступає за збереження кінематографічного мистецтва, відмовляючись переходити з плівкового формату на цифровий і просуваючи його вперед за допомогою форматів 70 мм та IMAX.

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Втім, екранізацію "Одіссеї", класичного твору давньогрецького поета Гомера, супроводжують численні скандали. У Греції були обурені вибором афроамериканки Люпіти Ніонго на роль Єлени Прекрасної, через яку почалася Троянська війна, а також тим фактом, що, зібравши різноманітний акторський склад, Нолан не запросив до фільму жодного грецького актора.

Трейлери "Одіссеї" набирають рекордну кількість дизлайків

Напередодні прем’єри 17 липня лунали незадоволені коментарі з приводу всього: від вільної інтерпретації епічного твору до костюмів, які порівнювали з вбраннями з "Бетмена" та масовим товаром з H&M. Акторам теж дісталося: багатьох дратувало, що Нолан постійно залучає до своїх фільмів одних і тих самих людей. Також є якась проблема з циклопом, про яку ухильно згадують у рецензіях.

На YouTube трейлер фільму викликав критику. "Якби я побачив це в літаку, я б все одно пішов", — йдеться в одному з незадоволених коментарів.

Втім, ті критики, які вже побували на допрем’єрних показах, кажуть, що Крістофер Нолан зняв "шедевр", і про те, що кожне покоління переробляє "Одіссею" на свій лад, і ми у 21 столітті отримуємо ту версію, яку заслужили.

Тим часом квитки на прем'єру "Одіссеї" продають за 10 тисяч доларів.

Раніше Крістофера Нолана критикували за вибір Метта Деймона на роль Одіссея. І за кастинг загалом.