Америка не может сравниться: женщина из Лондона переехала в Техас и назвала 5 вещей, которые ей не нравятся

31-летняя Надежда Абрахам — британка, которая променяла Лондон на Техас, рассказала о пяти вещах, по которым она больше всего скучает, вспоминая жизнь в Великобритании

Согласно данным Бюро переписи населения США, сегодня в Соединенных Штатах проживает 683 473 британца, пишет Newsweek.

Женщина, которая жила в Мейфере до переезда в Даллас, рассказала, что переезд состоялся после того, как она познакомилась со своим нынешним женихом во время поездки в США. Пара провела полтора года в отношениях на расстоянии, прежде чем она переехала в США.

Хотя женщина считает, что качество её жизни в Техасе лучше, она рассказала, что ей по-прежнему не хватает многих вещей из дома.

5 вещей, в которых США не могут сравниться с Великобританией

"Солнце почти круглый год делает меня гораздо счастливее, чем серое лондонское небо и дождь", — считает она главным преимуществом США.

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Но она считает, что есть некоторые вещи, которые Англия просто делает лучше, чем США.

Варианты доставки еды

Первым пунктом в списке женщин являются онлайн-платформы по доставке еды, продуктов питания и розничной торговле.

Она сказала, что возможности доставки еды в Лондоне "невероятны", тогда как выбор, доступный ей в Техасе, в основном ограничивается фаст-фудом. В результате она сейчас редко заказывает доставку, отмечая, что блюда часто приносят холодными, а ассортимент не идет ни в какое сравнение с тем, что ей нравилось в Великобритании.

Возможность ходить пешком куда угодно и отличный общественный транспорт

На втором месте по популярности находятся пешеходная доступность Лондона и сеть общественного транспорта.

Женщина рассказала, что, когда жила в Лондоне, возможность передвигаться по городу воспринимала как само собой разумеющееся. Независимо от того, шла ли она на обед, на встречу с семьёй или на ужин, большинство поездок можно было совершить пешком.

Однако в Техасе, по её словам, наличие автомобиля имеет чрезвычайно важное значение.

"В Техасе, если у вас нет машины, вам придется воспользоваться Uber, поскольку всё очень разбросано по разным местам. В Лондоне вы можете дойти пешком до парка, кафе, ресторана, спортзала, станции метро за считанные минуты", — говорит она.

Близкое географическое расположение к Европе

Третье, чего не хватает девушке, — это близость к Европе. Хотя ей нравится исследовать разные части США. Ведь многие места находятся всего в нескольких часах езды, ей не хватает легкого доступа к разнообразным странам, культурам и местам для отдыха в городах.

Британская пабная культура

Пабная культура также вошла в список. Она вспоминает летние вечера в Лондоне, когда улицы заполнены людьми, наслаждающимися напитками после работы, а также уютные зимние пабы с пылающими каминами, традиционными закусками и компаниями, собирающимися у окон.

Она назвала британскую пабную культуру одной из своих любимых сторон жизни в столице.

История Великобритании

Завершает список долгая история Великобритании. Девушка сказала, что скучает по исторической архитектуре и английской сельской местности. Жизнь за границей заставила её ещё больше ценить богатую историю страны.

Хотя британка наслаждается жизнью в США, она не исключает возвращения в Великобританию в будущем.

Напомним, что украинка по имени Юлия прожила в канадском городе Калгари четыре года. Из-за ряда минусов она вернулась домой. После переезда девушка пока находится в Украине и размышляет, где строить свою жизнь дальше. В новом видео автор делится своим четырехлетним опытом жизни в Калгари.

Кроме того, украинка поделилась собственным опытом проживания и адаптации в Германии. К некоторым вещам, по её словам, до сих пор очень трудно привыкнуть. Несмотря ни на что, она не жалеет о переезде.