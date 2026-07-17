Украинка рассказала правду о жизни в Канаде: "Нужно быть готовыми" (видео)
Украинка по имени Юлия прожила в канадском городе Калгари четыре года. Из-за ряда недостатков она вернулась домой.
После переезда девушка пока находится в Украине и размышляет, где строить свою жизнь дальше. В новом видео автор делится своим четырехлетним опытом жизни в Калгари.
Украинка рассказала правду о жизни в Канаде
"Две недели назад я переехала из Канады в Украину. В Канаде я прожила четыре года в городе Калгари", — говорит Юлия.
Она подробно описывает суровый горный климат с резкими перепадами температур, отсутствием переходных сезонов и характерным сухим воздухом.
"Это буквально в горах. Вам нужно быть готовыми к тому, что погода меняется очень резко. Зима в Калгари начинается где-то в конце октября, и уже в ноябре могут быть очень сильные морозы. Там нет переходных периодов", — отметила украинка.
Она добавила, что там очень сильные ветры.
"Может случиться так, что в первые месяцы после переезда у вас будет кровь из носа. Кожа очень пересыхает. Нужно пить много воды", — говорит Юлия.
Особое внимание она уделила рынку недвижимости, стоимости аренды жилья и необходимости иметь собственный автомобиль из-за больших расстояний и ограниченности общественного транспорта.
По словам украинки, в 2022 году жилье было очень дорогим, а сейчас уже стало более доступным. Юлия снимала комнату за 600 долларов в центре города. А комнату в подвале — за 800 долларов. Однокомнатную квартиру можно снять за полторы тысячи долларов, двухкомнатную — за две и более.
Кроме того, Юлия говорит, что в Калгари можно отдыхать в горах, а также там проходит крупнейший ковбойский фестиваль.
Работа и зарплаты
Что касается трудоустройства, Юлия выделяет нефтегазовую отрасль как наиболее перспективную, хотя также упоминает о наличии вакансий в розничной торговле.
"Калгари — это промышленный город в провинции Альберта. Там есть нефть и газ. Поэтому здесь много офисов нефтегазовых компаний. И, конечно же, там самые высокооплачиваемые рабочие места", — отметила украинка.
Автор подчеркивает, что в городе царит семейная атмосфера, он ориентирован на активный отдых в горах и отличается доброжелательным, мультикультурным менталитетом жителей.
А минимальная ставка в Альберте — 15 долларов в час. Что, по словам украинки, очень мало. Но там и налоги низкие.
Реакция сети
В комментариях пользователи сети обсудили услышанное:
- "Всё правда, подтверждаю! Калгари — город, подходящий для семей, особенно для индусов. Если эмигрировать в одиночку — здесь очень скучно!"
- "Всё можно было бы перетерпеть, если бы была нормальная работа, но её здесь нет. Это главная проблема".
- "Жить и существовать — это разные вещи. Вы, похоже, существовали, даже выживали. Без PR мало шансов на нормальную жизнь. Хотя норма для всех разная".
- "Информация подается очень, очень неполно и "однобоко". На мой взгляд, когда ты рассказываешь о чём-то в целом, нужно больше объективности. Например, "канадцы рвут" не только в горы, есть много другого культурного досуга".
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.
- Девушка по имени Карина купила дом в деревне в 24 года. Сейчас она собирается делать там ремонт.
Кроме того, американец, приехавший в Украину, был очень удивлен этими пятью вещами.