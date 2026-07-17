Украинка рассказала правду о жизни в Канаде: "Нужно быть готовыми" (видео)

Украинка по имени Юлия прожила в канадском городе Калгари четыре года. Из-за ряда недостатков она вернулась домой.

После переезда девушка пока находится в Украине и размышляет, где строить свою жизнь дальше. В новом видео автор делится своим четырехлетним опытом жизни в Калгари.

Украинка рассказала правду о жизни в Канаде

"Две недели назад я переехала из Канады в Украину. В Канаде я прожила четыре года в городе Калгари", — говорит Юлия.

Она подробно описывает суровый горный климат с резкими перепадами температур, отсутствием переходных сезонов и характерным сухим воздухом.

"Это буквально в горах. Вам нужно быть готовыми к тому, что погода меняется очень резко. Зима в Калгари начинается где-то в конце октября, и уже в ноябре могут быть очень сильные морозы. Там нет переходных периодов", — отметила украинка.

Відео дня

Она добавила, что там очень сильные ветры.

"Может случиться так, что в первые месяцы после переезда у вас будет кровь из носа. Кожа очень пересыхает. Нужно пить много воды", — говорит Юлия.

Особое внимание она уделила рынку недвижимости, стоимости аренды жилья и необходимости иметь собственный автомобиль из-за больших расстояний и ограниченности общественного транспорта.

По словам украинки, в 2022 году жилье было очень дорогим, а сейчас уже стало более доступным. Юлия снимала комнату за 600 долларов в центре города. А комнату в подвале — за 800 долларов. Однокомнатную квартиру можно снять за полторы тысячи долларов, двухкомнатную — за две и более.

Кроме того, Юлия говорит, что в Калгари можно отдыхать в горах, а также там проходит крупнейший ковбойский фестиваль.

Украинка рассказала правду о жизни в Канаде

Работа и зарплаты

Что касается трудоустройства, Юлия выделяет нефтегазовую отрасль как наиболее перспективную, хотя также упоминает о наличии вакансий в розничной торговле.

"Калгари — это промышленный город в провинции Альберта. Там есть нефть и газ. Поэтому здесь много офисов нефтегазовых компаний. И, конечно же, там самые высокооплачиваемые рабочие места", — отметила украинка.

Автор подчеркивает, что в городе царит семейная атмосфера, он ориентирован на активный отдых в горах и отличается доброжелательным, мультикультурным менталитетом жителей.

А минимальная ставка в Альберте — 15 долларов в час. Что, по словам украинки, очень мало. Но там и налоги низкие.

Украинка прожила в Канаде четыре года Фото: коллаж Фокус

Реакция сети

В комментариях пользователи сети обсудили услышанное:

"Всё правда, подтверждаю! Калгари — город, подходящий для семей, особенно для индусов. Если эмигрировать в одиночку — здесь очень скучно!"

"Всё можно было бы перетерпеть, если бы была нормальная работа, но её здесь нет. Это главная проблема".

"Жить и существовать — это разные вещи. Вы, похоже, существовали, даже выживали. Без PR мало шансов на нормальную жизнь. Хотя норма для всех разная".

мало шансов на нормальную жизнь. Хотя норма для всех разная". "Информация подается очень, очень неполно и "однобоко". На мой взгляд, когда ты рассказываешь о чём-то в целом, нужно больше объективности. Например, "канадцы рвут" не только в горы, есть много другого культурного досуга".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.

Девушка по имени Карина купила дом в деревне в 24 года. Сейчас она собирается делать там ремонт.

Кроме того, американец, приехавший в Украину, был очень удивлен этими пятью вещами.