Українка розповіла правду про життя в Канаді: "Треба бути готовими" (відео)
Українка на імʼя Юлія прожила в канадському місті Калгарі чотири роки. Через низку мінусів вона повернулася додому.
Після переїзду дівчина поки перебуває в Україні та міркує, де будувати життя далі. У новому відео авторка ділиться власним чотирирічним досвідом життя в Калгарі.
Українка розповіла правду про життя в Канаді
"Два тижні тому я переїхала з Канади в Україну. В Канаді я чотири роки прожила в місті Калгарі", — каже Юлія.
Вона детально описує суворий гірський клімат з різкими перепадами температур, відсутністю перехідних сезонів та специфічним сухим повітрям.
"Це буквально в горах. Вам треба бути готовими, що погода змінюється дуже різко. Зима в Калгарі починається десь в кінці жовтні і вже в листопаді можуть бути дуже сильні морози. Там немає перехідних періодів", — зазначила українка.
Вона додала, що там дуже сильні вітри.
"Може бути таке, що перші місяці ви переїжджаєте і будете смаркати кровʼю. Дуже сохне шкіра. Треба пити багато води", — каже Юлія.
Окрему увагу вона приділила ринку нерухомості, вартості оренди житла та необхідності мати власний автомобільчерез великі відстані та обмеженість громадського транспорту.
За словами українки, у 2022 році житло було дуже дороге, зараз уже більш доступне. Юлія знімала кімнату за 600 доларів у центрі міста. А кімнату в підвалі — за 800 доларів. Однокімнату квартиру можна орендувати за півтори тисячі доларів, двокімнатну — за дві і більше.
Також Юлія каже, що в Калгарі можна відпочивати в горах, також там проводиться найбільший ковбойський фестиваль.
Робота та зарплати
Щодо працевлаштування, Юлія виділяє нафтогазову галузь як найбільш перспективну, хоча також згадує про доступність вакансій у роздрібній торгівлі.
"Калгарі це промислове місто. У провінції Альберта. В них є нафта і газ. Тому тут багато офісів нафтогазових компаній. І, звичайно, що найвисокооплачуваніша робота там", — зазначила українка.
Авторка підкреслює, що місто має сімейну атмосферу, орієнтоване на активний відпочинок у горах та вирізняється доброзичливим, мультикультурним менталітетом мешканців.
А мінімальна ставка в Альберті — 15 доларів на годину. Що, за словами українки, дуже мало. Але там і низькі податки.
Реакція мережі
У коментарях користувачі мережі обговорили почуте:
- "Все правда, підтвержую! Калгарі — це місто підходить сімейним, особливо індусам. Коли емігрував один — тут дуже скучно!"
- "Все можна було б стерпіти, якби була нормальна робота, але її тут нема. Це головна проблема".
- "Жити і існувати — це різні речі. Ви схоже існували, навіть виживали. Без PR мало шансів мати нормальне життя. Хоча норма для всіх різна".
- "Інформація подається дуже, дуже не повно та "однобоко". На мою думку, що коли ти розповідаєш про щось назагал, треба більше обʼєктивності. Наприклад, "канадці пруть" не тільки в гори, є багато іншого культурного дозвілля".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.
- Дівчина на імʼя Каріна купила хату в селі у 24 роки. Наразі вона збирається робити там ремонт.
Крім того, американець, який приїхав в Україну, сильно здивувався через ці пʼять речей.