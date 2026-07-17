Українка розповіла правду про життя в Канаді: "Треба бути готовими" (відео)

Українка на імʼя Юлія прожила в канадському місті Калгарі чотири роки. Через низку мінусів вона повернулася додому.

Після переїзду дівчина поки перебуває в Україні та міркує, де будувати життя далі. У новому відео авторка ділиться власним чотирирічним досвідом життя в Калгарі.

Українка розповіла правду про життя в Канаді

"Два тижні тому я переїхала з Канади в Україну. В Канаді я чотири роки прожила в місті Калгарі", — каже Юлія.

Вона детально описує суворий гірський клімат з різкими перепадами температур, відсутністю перехідних сезонів та специфічним сухим повітрям.

"Це буквально в горах. Вам треба бути готовими, що погода змінюється дуже різко. Зима в Калгарі починається десь в кінці жовтні і вже в листопаді можуть бути дуже сильні морози. Там немає перехідних періодів", — зазначила українка.

Відео дня

Вона додала, що там дуже сильні вітри.

"Може бути таке, що перші місяці ви переїжджаєте і будете смаркати кровʼю. Дуже сохне шкіра. Треба пити багато води", — каже Юлія.

Окрему увагу вона приділила ринку нерухомості, вартості оренди житла та необхідності мати власний автомобільчерез великі відстані та обмеженість громадського транспорту.

За словами українки, у 2022 році житло було дуже дороге, зараз уже більш доступне. Юлія знімала кімнату за 600 доларів у центрі міста. А кімнату в підвалі — за 800 доларів. Однокімнату квартиру можна орендувати за півтори тисячі доларів, двокімнатну — за дві і більше.

Також Юлія каже, що в Калгарі можна відпочивати в горах, також там проводиться найбільший ковбойський фестиваль.

Українка розповіла правду про життя в Канаді

Робота та зарплати

Щодо працевлаштування, Юлія виділяє нафтогазову галузь як найбільш перспективну, хоча також згадує про доступність вакансій у роздрібній торгівлі.

"Калгарі це промислове місто. У провінції Альберта. В них є нафта і газ. Тому тут багато офісів нафтогазових компаній. І, звичайно, що найвисокооплачуваніша робота там", — зазначила українка.

Авторка підкреслює, що місто має сімейну атмосферу, орієнтоване на активний відпочинок у горах та вирізняється доброзичливим, мультикультурним менталітетом мешканців.

А мінімальна ставка в Альберті — 15 доларів на годину. Що, за словами українки, дуже мало. Але там і низькі податки.

Українка жила в Канаді чотири роки Фото: колаж Фокус

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі обговорили почуте:

"Все правда, підтвержую! Калгарі — це місто підходить сімейним, особливо індусам. Коли емігрував один — тут дуже скучно!"

"Все можна було б стерпіти, якби була нормальна робота, але її тут нема. Це головна проблема".

"Жити і існувати — це різні речі. Ви схоже існували, навіть виживали. Без PR мало шансів мати нормальне життя. Хоча норма для всіх різна".

мало шансів мати нормальне життя. Хоча норма для всіх різна". "Інформація подається дуже, дуже не повно та "однобоко". На мою думку, що коли ти розповідаєш про щось назагал, треба більше обʼєктивності. Наприклад, "канадці пруть" не тільки в гори, є багато іншого культурного дозвілля".

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.

Дівчина на імʼя Каріна купила хату в селі у 24 роки. Наразі вона збирається робити там ремонт.

Крім того, американець, який приїхав в Україну, сильно здивувався через ці пʼять речей.