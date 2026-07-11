Українка після чотирьох років у Канаді повернулася додому: "Болюче питання"
Українка на імʼя Юлія повернулася з Канади після чотирьох років життя в місті Калгарі, куди точно більше не хоче повертатися, хоча саму країну ще розглядає як варіант.
Дівчина після новин про свою міграцію вийшла на звʼязок записавши відео на YouTube.
Українка повернулася з Канади
"Сьогодні рівно два тижні, як я приїхала після чотирьох років в Канаді в Україну", — почала Юлія.
Вона летіла з Калгарі в Париж, а потім — у Варшаву.
Також авторка відео розкрила логістичні труднощі під час перельоту, зокрема необхідність доводити працівникам аеропорту право на безвізовий в’їзд до Шенгенської зони.
"В Парижі здала відбитки пальців, він подився мій паспорт, і мене пропустили. Нічого більше не запитували. У Варшаві ніякого контролю не було. Як же відчувається Європа після Канади. Європа відчувається, як дім", — каже Юлія.
Після прибуття вона помітила значний комфорт європейської інфраструктури, кращий клімат, смачну їжу та більш відкриту манеру спілкування місцевих жителів порівняно з канадцями.
Що далі?
"В Канаді вони наче плюс мінус всі виглядають однаково. А в Європі всі такі індивідуальні. В тебе просто очі розбігаються", — каже дівчина.
Наразі Юлія перебуває в Україні, відновлюючи сили та відпочиваючи в колі родини після тривалої еміграції. Вона затримається тут хоча б на два місяці. У своїх подальших планах Юлія розглядає переїзд до Іспанії або зміну канадського міста на більш затишний Монреаль. Загалом для майбутнього життя емігрантка шукає місце з атмосферою затишку та відчуттям дому.
Також Юлія зізналася, що їй важко переналаштовуватися на нові часові пояси. А їй принаймні раз на рік потрібно повертатися до родини в Україну.
"Я не збираюся просто сидіти в Канаді. Це для мене болюче питання", — каже вона.
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.
- Українка, яка живе в Канаді останні кілька років, показала, як насправді виглядають будинки там.
Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.