Українка після чотирьох років у Канаді повернулася додому: "Болюче питання"

Українка на імʼя Юлія повернулася з Канади після чотирьох років життя в місті Калгарі, куди точно більше не хоче повертатися, хоча саму країну ще розглядає як варіант.

Дівчина після новин про свою міграцію вийшла на звʼязок записавши відео на YouTube.

Українка повернулася з Канади

"Сьогодні рівно два тижні, як я приїхала після чотирьох років в Канаді в Україну", — почала Юлія.

Вона летіла з Калгарі в Париж, а потім — у Варшаву.

Також авторка відео розкрила логістичні труднощі під час перельоту, зокрема необхідність доводити працівникам аеропорту право на безвізовий в’їзд до Шенгенської зони.

"В Парижі здала відбитки пальців, він подився мій паспорт, і мене пропустили. Нічого більше не запитували. У Варшаві ніякого контролю не було. Як же відчувається Європа після Канади. Європа відчувається, як дім", — каже Юлія.

Відео дня

Після прибуття вона помітила значний комфорт європейської інфраструктури, кращий клімат, смачну їжу та більш відкриту манеру спілкування місцевих жителів порівняно з канадцями.

Юлія жила в Калгарі 4 роки Фото: колаж Фокус

Що далі?

"В Канаді вони наче плюс мінус всі виглядають однаково. А в Європі всі такі індивідуальні. В тебе просто очі розбігаються", — каже дівчина.

Наразі Юлія перебуває в Україні, відновлюючи сили та відпочиваючи в колі родини після тривалої еміграції. Вона затримається тут хоча б на два місяці. У своїх подальших планах Юлія розглядає переїзд до Іспанії або зміну канадського міста на більш затишний Монреаль. Загалом для майбутнього життя емігрантка шукає місце з атмосферою затишку та відчуттям дому.

Юлія, можливо, повернеться в Канаду, але лише в Монреаль Фото: Instagram

Також Юлія зізналася, що їй важко переналаштовуватися на нові часові пояси. А їй принаймні раз на рік потрібно повертатися до родини в Україну.

"Я не збираюся просто сидіти в Канаді. Це для мене болюче питання", — каже вона.

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.

Українка, яка живе в Канаді останні кілька років, показала, як насправді виглядають будинки там.

Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.