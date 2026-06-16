"Просто страшно": українка покидає Канаду після чотирьох років життя там

Українка на імʼя Юлія чотири роки прожила в Канаді. Туди вони приїхала з Німеччини, але знову змінює своє життя.

Жінка зізналася, що їй страшно відривати частинку себе, але попереду на неї чекає новий досвід. Своєю історією Юлія поділилася в Instagram (yulia_canada__).

Українка покидає Канаду

Авторка відео зізналася, що вже за кілька днів її життя знову зміниться.

"Через 10 днів я їду з Канади. Якщо чесно, мені досі важко повірити, я ще не спакувала валізи, бо не можу себе змусити. Це не було спонтанним рішенням, але мені сумно, бо за чотири роки я вже звикла до країни, до свого міста, як би мені важко не було", — каже Юлія.

За її словами, такі повороти лякають. До того ж, вона не знає, чи повернеться колись в Канаду.

"А тепер знов треба відривати кусочок себе. Всі, хто переїжджали, мене зрозуміють. Попереду новий досвід. Але зараз мені просто страшно. І, мабуть, це нормально. Я не знаю, чи повернусь в Канаду", — додала українка.

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Українка жила в Канаді 4 роки Фото: Instagram

Українка покидає Канаду Фото: Instagram

Українка їде з Канади Фото: Instagram

Юлія каже, що буде ділитися своїм досвідом та згодом розкриє країну, яку обрала для переїзду.

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