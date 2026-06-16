"Просто страшно": украинка покидает Канаду после четырех лет жизни там

Украинка по имени Юлия прожила в Канаде четыре года. Туда она приехала из Германии, но теперь снова меняет свою жизнь.

Женщина призналась, что ей страшно отрывать часть себя, но впереди её ждёт новый опыт. Своей историей Юлия поделилась в Instagram (yulia_canada__).

Украинка покидает Канаду

Автор видео призналась, что уже через несколько дней её жизнь снова изменится.

"Через 10 дней я уезжаю из Канады. Если честно, мне до сих пор трудно в это поверить, я ещё не собрала чемоданы, потому что не могу себя заставить. Это не было спонтанным решением, но мне грустно, потому что за четыре года я уже привыкла к стране, к своему городу, как бы мне ни было тяжело", — говорит Юлия.

По её словам, такие повороты пугают. К тому же она не знает, вернётся ли когда-нибудь в Канаду.

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"А теперь снова придется отрывать кусочек себя. Все, кто переезжал, меня поймут. Впереди новый опыт. Но сейчас мне просто страшно. И, наверное, это нормально. Я не знаю, вернусь ли я в Канаду", — добавила украинка.

Украинка прожила в Канаде 4 года Фото: Instagram

Украинка покидает Канаду Фото: Instagram

Украинка едет из Канады Фото: Instagram

Юлия говорит, что будет делиться своим опытом и впоследствии раскроет, в какую страну она решила переехать.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

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