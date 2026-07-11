Украинка вернулась домой после четырех лет в Канаде: "Болезненный вопрос"

Украинка по имени Юлия вернулась из Канады после четырёх лет проживания в городе Калгари, куда точно больше не хочет возвращаться, хотя саму страну пока рассматривает как вариант.

Девушка, после того как стало известно о её переезде, вышла на связь, записав видео на YouTube.

Украинка вернулась из Канады

"Сегодня ровно две недели, как я вернулась в Украину после четырёх лет, проведённых в Канаде", — начала Юлия.

Она летела из Калгари в Париж, а затем — в Варшаву.

Кроме того, автор видео рассказала о логистических трудностях во время перелёта, в частности о необходимости доказывать сотрудникам аэропорта своё право на безвизовый въезд в Шенгенскую зону.

"В Париже сдали отпечатки пальцев, он взглянул на мой паспорт, и меня пропустили. Больше ничего не спрашивали. В Варшаве никакого контроля не было. Как же по-другому воспринимается Европа после Канады. Европа ощущается как дом", — говорит Юлия.

Відео дня

По прибытии она отметила высокий уровень комфорта европейской инфраструктуры, более благоприятный климат, вкусную еду и более открытую манеру общения местных жителей по сравнению с канадцами.

Юлия прожила в Калгари 4 года Фото: коллаж Фокус

Что дальше?

"В Канаде они, кажется, плюс-минус все выглядят одинаково. А в Европе все такие индивидуальные. Глаза просто разбегаются", — говорит девушка.

В настоящее время Юлия находится в Украине, набираясь сил и отдыхая в кругу семьи после длительной эмиграции. Она останется здесь как минимум на два месяца. В своих дальнейших планах Юлия рассматривает переезд в Испанию или смену канадского города на более уютный Монреаль. В целом для своей будущей жизни эмигрантка ищет место с атмосферой уюта и ощущением дома.

Юлия, возможно, вернется в Канаду, но только в Монреаль Фото: Instagram

Кроме того, Юлия призналась, что ей трудно привыкать к новым часовым поясам. А ей, по крайней мере, раз в год нужно возвращаться к семье в Украину.

"Я не собираюсь просто сидеть в Канаде. Для меня это болезненный вопрос", — говорит она.

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.

Украинка, которая живет в Канаде последние несколько лет, показала, как на самом деле выглядят дома там.

Кроме того, украинец по имени Игорь Стасюк уже в третий раз отказался от предложения о работе в Германии. Мужчину не устроила предложенная заработная плата.