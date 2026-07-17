Америка не може зрівнятися: жінка з Лондона переїхала до Техасу та назвала 5 речей, які не подобаються

31-річна Надія Абрахам — британка, яка проміняла Лондон на Техас, розповіла про п'ять речей, за якими вона найбільше сумує з життя у Великій Британі

Згідно з даними Бюро перепису населення США, сьогодні у Сполучених Штатах проживає 683 473 британці, пише Newsweek.

Жінка, яка жила в Мейфер, перш ніж переїхати до Далласа, сказала, що переїзд стався після того, як вона зустріла свого нинішнього нареченого під час поїздки до США. Пара провела півтора року у стосунках на відстані, перш ніж вона переїхала до США.

Хоча жінка вважає, що якість її життя в Техасі краща, вона розповіла, що їй все ще бракує багатьох речей з дому.

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"Сонце майже цілий рік робить мене набагато щасливішим, ніж сіре лондонське небо та дощ", — вважає вона головною перевагою США.

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Але вона вважає, що є деякі речі, які Англія просто робить краще, аніж США.

Варіанти доставки їжі

Першим пунктом у списку жінки є онлайн-платформи для доставки їжі, продуктів харчування та роздрібної торгівлі.

Вона сказала, що варіанти доставки їжі в Лондоні "неймовірні", тоді як вибір, доступний їй у Техасі, здебільшого обмежується фастфудом. Як наслідок, вона рідко замовляє доставку зараз, кажучи, що страви часто приходять холодними, а різноманітність не йде в жодне порівняння з тим, що їй подобалося у Великій Британії.

Ходіння пішки всюди та найкращий громадський транспорт

На другому місці за популярністю є пішохідна доступність Лондона та мережа громадського транспорту.

Жінка сказала, що, коли жила в Лондоні, можливість пересуватися містом сприймала як належне. Незалежно від того, чи йшла вона на обід, зустріч із родиною чи вечерю, більшість подорожей можна було здійснити пішки.

Однак у Техасі, за її словами, наявність автомобіля є надзвичайно важливою.

"У Техасі, якщо у вас немає машини, вам доведеться скористатися Uber, оскільки все дуже розкидано по місцях. У Лондоні ви можете дійти пішки до парку, кав'ярні, ресторану, спортзалу, станції метро за лічені хвилини", — каже вона.

Близьке географічне розтащування до Європи

Третя річ, якої не вистачає дівчині, — це близькість до Європи. Хоча їй подобається досліджувати різні частини США. Адже багато місць знаходяться лише за кілька годин їзди, їй не вистачає легкого доступу до різноманітних країн, культур та місць для відпочинку в містах.

Британська пабна культура

Пабна культура також потрапила до списку. Вона згадує літні вечори в Лондоні, коли вулиці заповнені людьми, які насолоджуються напоями після роботи, а також затишні зимові паби з палаючими вогнищами, традиційними закусками та компаніями, що збираються біля вікон.

Вона описала британську пабну культуру як одну зі своїх улюблених частин життя у столиці.

Історія Великої Британії

Завершує список довга історія Британії. Дівчина сказала, що сумує за історичною архітектурою та англійською сільською місцевістю. Життя за кордоном змусило її ще більше цінувати багату історію країни.

Хоча британка насолоджується життям у США, вона не виключає повернення до Британії в майбутньому.

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