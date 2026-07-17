Россия будет воевать против США: "путешественник во времени" из 2118 года рассказал о последствиях Третьей мировой войны

Александр Смит озадачил интернет-сообщество своим заявлением о том, что ЦРУ якобы перенесло его в 2118 год, и высказал тревожные прогнозы относительно последствий Третьей мировой войны.

Самопровозглашённый "путешественник во времени", назвавший себя Александром Смитом, утверждает, что принимал участие в засекреченных экспериментах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 1980-х годах, пишет Daily Star.

Он выступил на популярной конспирологической платформе YouTube ApexTV, где поделился новыми откровениями о грядущих событиях.

По его словам, в ходе эксперимента ЦРУ ещё в 1981 году перенесло его в 2118 год.

"Мир, каким мы его знаем, сильно изменится, и я считаю, что человечеству полезно знать не только об этих изменениях, но и о секретных технологиях, которые скрываются от общественности. После моего первого видео и второго интервью, в котором я показал фотографию, сделанную в 2118 году, я решил, что пришло время поделиться каждой деталью своего опыта", — сказал он.

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По его словам, мир должен знать правду о новых технологиях.

"Я считаю, что люди имеют право знать. Я считаю, что вы имеете право знать правду, потому что, по моему мнению, это было бы полезно для человечества с точки зрения того, что происходит за закрытыми дверями", — заявил он

Самопровозглашённый "путешественник во времени" предупреждает, что в течение следующего столетия Земля столкнётся с третьей мировой войной.

Он утверждал, что в будущих эпохах большая часть человечества будет сосредоточена в грандиозных мегаполисах, наполненных удивительными технологиями, системами искусственного интеллекта, инопланетянами и летающим транспортом.

Конфликт между США и Северной Кореей: что будет дальше

По его словам, в ближайшее время мир столкнётся с "конфликтом интересов" между Соединёнными Штатами и Северной Кореей.

"Конфликт начался с мелочи, однако быстро разразился, и Россия вскоре встала на сторону Северной Кореи. Напряженность начала обостряться, и в конце концов были запущены ракеты. Я не могу сказать, куда попали эти ракеты, однако могу сказать, что последствия не были такими, как можно было бы считать желательными", — сказал он.

Он говорит, что границы начали терять смысл, и люди стали любить и ценить жизнь.

"В результате этого конфликта, который некоторые могут назвать Третьей мировой войной, мир стал лучше", — сказал он.

Далее Смит рассказал о том, как мир в будущем будет чрезвычайно "связан" с увлекательными разработками и технологиями, интегрированными в повседневную жизнь.

Он даже утверждал, что коммерческие путешествия во времени станут доступны широкой публике в будущем, уже в 2028 году.

Кроме того, правительство США якобы раскроет информацию о существовании разумных внеземных существ.

Несмотря на эти довольно впечатляющие утверждения о путешествиях во времени, существует очень мало достоверных доказательств, подтверждающих их правдивость.

Напомним, что мужчина по имени Фрэнк поразил интернет, заявив, что обнаружил в книжном магазине на знаменитой ливерпульской улице Болд-стрит временной портал. По его словам, во время визита он перенесся во времени в 1950-е годы.

Кроме того, кадры с последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году вызвали недоумение у поклонников легендарного исполнителя после того, как некоторые пользователи соцсети заявили, что заметили на снимках нечто странное. В частности, конспирологи считают, что на концерте Элвиса виден человек, держащий мобильный телефон.