РФ буде воювати проти США: "мандрівник у часі" з 2118 року розповів про наслідки Третьої світової війни

Олександр Сміт спантеличив мережу своєю заявою, що нібито ЦРУ перенесло його у 2118 рік, і має тривожні прогнози щодо наслідків Третьої світової війни.

Самопроголошений "мандрівник у часі", який назвав себе Олександром Смітом, стверджує, що брав участь у засекречених експериментах Центрального розвідувального управління (ЦРУ) протягом 1980-х років, пише Daily Star.

Він виступив на популярній конспірологічній платформі YouTube ApexTV, де з'явився зі свіжими одкровеннями про майбутні події.

За його словами, під час експерименту його перенесло у 2118 рік ЦРУ ще у 1981 році.

"Світ, яким ми його знаємо, дуже зміниться, і я вважаю, що людству корисно знати не лише про ці зміни, але й про секретні технології, які приховуються від громадськості. Після мого першого відео та після другого інтерв'ю, в якому я показав фотографію, зроблену в 2118 році, я вирішив, що настав час поділитися кожною деталлю свого досвіду", — сказав він.

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За його словами, світ має знати правду про нові технології.

"Я вважаю, що люди заслуговують знати. Я вважаю, що ви заслуговуєте знати правду, бо я вважаю, що це було б корисно для людства щодо того, що відбувається за зачиненими дверима", — повідомив він

Самопроголошений "мандрівник у часі" попереджає, що Земля зіткнеться з третьою глобальною війною протягом наступного століття.

Він стверджував, що в майбутні епохи більша частина людства буде обмежена величними мегаполісами, наповненими дивовижними технологіями, системами штучного інтелекту, інопланетянами та літаючим транспортом.

Конфлікт між США та Північною Кореєю: що станеться у майбутньому

За його словами, світ найближчим часом зіткнеться з "конфліктом інтересів" між Сполученими Штатами та Північною Кореєю.

"Конфлікт почався з малого, проте швидко поширився, і Росія незабаром стала на бік Північної Кореї. Напруженість почала загострюватися, і зрештою були випущені ракети. Я не можу сказати, куди влучили ці ракети, проте можу сказати, що наслідки не були такими, як можна було б вважати бажаними", — сказав він.

Він каже, що кордони почали втрачати сенс, і люди почали любити та цінувати життя.

"В результаті цього конфлікту, який дехто може назвати Третьою світовою війною, світ став кращим місцем", — сказав він.

Далі Сміт розповів про те, як світ у майбутньому буде надзвичайно "пов’язаний" із захопливими роботами та технологіями, інтегрованими в повсякденне життя.

Він навіть стверджував, що комерційні подорожі в часі стануть доступними для громадськості в майбутньому, вже у 2028 році.

Крім того, уряд США нібито розкриє існування розумних позаземних істот.

Незважаючи на ці досить вражаючі твердження про подорожі в часі, існує дуже мало достовірних доказів, що підтверджують їхню достовірність.

Нагадаємо, що чоловік на ім'я Френк приголомшив мережу, коли заявив, що знайшов у книгарні на знаменитій ліверпульській вулиці Болд-стріт часовий портал. За його словами, під час візиту він перенісся в часі у 1950-ті роки.

Також кадри з останнього концерту Елвіса Преслі 1977 року збентежили фанатів легендарного виконавця після того, як деяк користувачі соцмережі заявили, що помітили щось дивне на зображеннях. Зокрема, конспірологи вважають, що на концерті Елвіса видно людину, яка тримала мобільний телефон.