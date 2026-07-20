Кошмарный отпуск: в каких странах Европы чаще всего грабят туристов

Специалисты, работающие в сфере туризма, составили рейтинг европейских стран, где туристов могут легко ограбить, похитив кошелек, мобильный телефон или сумку с вещами.

Ведь путешествия — это не только приятные моменты. Поэтому нужно помнить о важных вещах, чтобы не стать мишенью для мошенников и карманников, сообщает портал Travel and Leisure.

Таким образом, эксперты, специализирующиеся на туризме в странах Европы и не только, составили антирейтинг из трёх стран Старого Света, где иностранец рискует подвергнуться ограблению. Рейтинг сформирован на основе отзывов туристов.

Где в ЕС туристов могут обчистить уличные воришки?

Италия. В ходе исследования эксперты проанализировали отзывы туристов о посещении Колизея, фонтана Треви и Пантеона, а также Миланского собора и галереи Уффици во Флоренции. Наибольшее количество предупреждений о карманниках оказалось связанным именно с фонтаном Треви в Риме.

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Фонтан Треви в Италии Фото: Скриншот

Франция. Среди наиболее опасных мест туристы чаще всего упоминали район Эйфелевой башни в Париже.

Район Эйфелевой башни в Париже — популярное среди туристов место Фото: Из открытых источников

Испания. В этой стране "обчищают" карманы туристов чаще всего на барселонском бульваре Ла-Рамбла.

Авторы исследования подчеркивают: речь идет не об официальной статистике преступности, а исключительно о количестве упоминаний о карманных кражах.

Напомним, что в Бари — туристическом регионе Италии — многие отдыхающие считают, что еда является неотъемлемой частью времяпрепровождения на пляже. В частности, многие туристы берут с собой фокаччу, сэндвичи или домашний салат. Поэтому в Апулии администрации частных пляжных курортов начали запрещать гостям приносить с собой еду.

Кроме того, мужчина из Австралии за два года посетил 60 стран, а затем рассказал, какие популярные туристические места разочаровали его больше всего. 29-летний Лукас Бранкатисано из Мельбурна за два года потратил на путешествия более 70 тысяч долларов. Сегодня он делится списком направлений с другими туристами и откровенно объясняет, куда больше не хотел бы возвращаться.