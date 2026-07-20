Кошмарна відпустка: в яких країнах Європи найчастіше грабують туристів

Фахівці, що працюють у туристичному бізнесі, склали рейтинг європейських країн, де туристів можуть легко пограбувати, вкравши гаманець, мобільний телефон або сумку з речами.

Адже подорожі — це не тільки позитивні моменти. Тож потрібно пам'ятати про важливі речі, щоб не стати мішенню для шахраїв та кишенькових крадіжок, повідомляє портал Travel and Leisure.

Відтак, експерти, що спеціалізуються на туризмі в країнах Європи й не тільки, склали антирейтинг з трьох країн старого світу, де іноземець ризикує бути пограбованим. Рейтинг сформований на основі відгуків туристів.

Де в ЄС туристів можуть обчистити вуличні злодюжки?

Італія. Для аналізу експерти проаналізували відгуки туристів про відвідини Колізею, фонтану Треві та Пантеону, а також Міланського собору й галереї Уффіці у Флоренції. Найбільша кількість попереджень про кишенькових злодіїв виявилася пов’язаною саме з фонтаном Треві, що у Римі.

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Фонтан Треві в Італії Фото: Скріншот

Франція. Серед найбільш ризикованих місць туристи найчастіше згадували район Ейфелевої вежі в Парижі.

Район Ейфелевої вежі в Парижі популярне серед туристів місце Фото: З відкритих джерел

Іспанія. В цій країні "чистять" кишені туристів найчастіше на барселонському бульварі Ла-Рамбла.

Автори дослідження підкреслюють: мова йде не про офіційну статистику злочинності, а виключно про кількість згадок про кишенькові крадіжки.

Нагадаємо, що в Барі — туристичному регіоні Італії — багато відпочивальників вважають, що невід'ємною частиною проведеного часу на пляжі є їжа. Зокрема, багато туристів беруть з собою фокаччу, сендвічі чи домашній салат. Тож в Апулії адміністрації приватних пляжних курортів почали забороняти гостям приносити власну їжу.

Також чоловік з Австралії за два роки відвідав 60 країн, а після розповів, які популярні туристичні локації його найбільше розчарували. 29-річний Лукас Бранкатісано із Мельбурна за два роки витратив на подорожі понад 70 тисяч доларів. Сьогодні він ділиться переліком напрямків з іншими туристами та відверто пояснює, куди більше не хотів би повертатися.