Сердце остановилось на 7 минут: актер пережил клиническую смерть и рассказал, что видел

Актёр, которого врачи вернули к жизни через семь минут после массивной остановки сердца в 2013 году, рассказал о том, что он видел во время реанимации.

У 60-летнего Шива Грюоля после окончания спектакля, в котором он сыграл роль Дона Педро в постановке Королевской шекспировской труппы "Много шума из ничего", у него случился сильный сердечный приступ дома в Пекхэме на юго-востоке Лондона. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Шив, которого после реанимации сотрудники службы экстренной помощи ввели в искусственную кому на месяц, рассказал о тех нескольких минутах, в течение которых его сердце перестало биться.

"Я как будто находился в пустоте, но мог испытывать эмоции и ощущения", — рассказал он.

Искусство после остановки сердца

По его словам, он видел "метеориты и космос", и всё это вдохновило его на создание работы, цель которой, по его словам, заключается в том, чтобы отразить "то, что чувствует человек, переступая порог неживого".

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Все абстрактные работы Шива отличались яркими цветами и размытыми линиями, а также изображали "космическое путешествие", которое он пережил, когда его сердце остановилось.

"Хотя я знал, что мёртв, я также знал, что у меня есть шанс вернуться домой. Я также понимал, что переродюсь, но пока что я этого не хотел. Я хотел вернуться к жизни, в материальный мир и к своей жене. Я требовал, чтобы меня вернули, и моё желание исполнилось", — рассказал он.

Шив рассказал, что познакомился со своей женой в 2004 году, когда вместе со своим другом снимался в спектакле в Вест-Энде.

"Весь этот опыт напоминал сон наяву", — сказал он.

Он рассказал, что его очень личные работы — это попытка дать другим людям представление о том, что ждёт нас всех после смерти.

"У меня не было тела как такового. Думаю, это было немного похоже на плавание в воде: ты чувствуешь себя невесомым и оторванным от физического мира", — сказал он.

Напомним, что жительница Канзаса рассказала свою историю о том, что она видела во время клинической смерти, пока врачи в течение 11 минут боролись за её жизнь.

Кроме того, женщина из Великобритании, которую официально признали умершей на две минуты, прежде чем она пришла в себя, рассказала, что она пережила за эти 120 секунд.

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