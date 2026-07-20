Серце зупинилося на 7 хвилин: актор пережив клінічну смерть і розповів, що бачив

Актор, якого медики повернули до життя через сім хвилин після масивної зупинки серця у 2013 році, поділився тим, що він бачив під час реанімації.

У 60-річного Шива Ґрюоля після закінчення гри на сцені, де він зіграв роль Дона Педро у постановці Королівської шекспірівської трупи "Багато галасу з нічого", стався сильний серцевий напад вдома в Пекхемі на південному сході Лондона. Про це пише видання The Daily Mail.

Шив, якого після реанімації працівниками екстреної служби ввели в штучну кому на місяць, розповів про кілька хвилин, протягом яких його серце перестало битися.

"Я був ніби в порожнечі, але міг відчувати емоції та відчуття", — розповів він.

Мистецтво після зупинки серця

За його словами, він бачив "метеорити та космос", і все це надихнуло його на створення роботи, метою якої, за його словами, є відображення "те, що відчуває людина, переступаючи поріг неживого".

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Усі абстрактні роботи Шива вирізнялися яскравими кольорами та розмитими лініями, а також зображували "космічну подорож", яку він пережив, коли його серце зупинилося.

"Хоча я знав, що мертвий, я також знав, що є шанс повернутися додому. Я також розумів, що перероджуся, але поки, що я цього не хотів. Я хотів повернутися до життя, до матеріального світу та до своєї дружини. Я вимагав, щоб я повернувся, і моє бажання здійснилося", — розповів він.

Шив розповів, що познайомився зі своєю дружиною у 2004 році, коли разом зі своїм другом знімався у постановці у Вест-Енді.

"Весь цей досвід був схожий на сон наяву", — сказав він.

Він розповів, що його дуже особисті роботи — це спроба запропонувати іншим людям уявлення про те, що чекає на нас усіх після смерті.

"У мене не було тіла як такого. Гадаю, це було трохи схоже на плавання у воді, ти відчуваєш себе невагомим і відірваним від фізичного світу", — сказав він.

Нагадаємо, що мешканка Канзасу розповіла свою історію про те, що вона бачила під час клінічної смерті. Поки лікарі 11-хвилин боролися за її життя.

Також жінка з Британії, яку офіційно оголосили мертвою протягом двох хвилин, перш ніж вона повернулася до життя, розповіла, які вона пережила протягом цих 120 секунд.

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