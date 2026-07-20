Разница в возрасте 12 лет: народный депутат женился на студентке и дочери строительного магната во Львове, — СМИ (фото)

19 июля во Львове состоялась церковная церемония венчания и празднование свадьбы народного депутата от партии "Слуга народа" Ростислава Тистика и студентки Львовского национального университета имени Ивана Франко Анны-Марии Киндий.

Громкое событие собрало в городе немало VIP-гостей. Однако пара официально зарегистрировала брак ещё 1 мая во Дворце Потоцких. Также стало известно, что разница в возрасте между супругами составляет 12 лет. Об этом сообщает НТА.

Торжественная церемония, обряд венчания и VIP-гости

Известно, что пара обвенчалась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Таинство совершил епископ УГКЦ Степан Сус, который специально для этого события прибыл во Львов. Невеста выбрала для обряда венчания изысканное белое платье с длинным шлейфом, а жених надел классический черно-белый костюм.

Как видно на кадрах с венчания, среди гостей на церемонии преобладала молодежь. Торжественное празднование события после венчания прошло в ресторане "СВ". Известно, что заведение принадлежит отцу народного депутата — Ярославу Тистику, который является бизнесменом и бывшим депутатом Львовского городского совета от ВО "Свобода".

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Кроме того, СМИ сообщают, что на торжествах присутствовало много высокопоставленных гостей. В частности, председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в сопровождении своей спутницы Натальи Матолинец — проректора университетской больницы и заслуженного врача Украины.

Свадьба Ростислава Тистика и Анны-Марии Киндий Фото: Скриншот

Что известно о невесте и женихе

Издание сообщает, что возлюбленная народного избранника, Анна-Мария Киндий, является студенткой факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Она — дочь известного львовского предпринимателя, основателя и владельца строительной компании ТВД.

Семья Киндиев продолжает активно вести строительный бизнес во Львове и является совладельцами предприятия ООО "Львов-Инвест-Плюс".

Ростислав Тистик, в свою очередь, родился 9 октября 1993 года во Львове. Окончил факультет международных экономических отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Также учился в Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного на военной кафедре.

А также окончил Институт последипломного образования и доуниверситетской подготовки Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".

В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии"Слуга народа" под номером 111 в списке как беспартийный. Член одноимённой фракции. Член Комитета по вопросам бюджета. Предприниматель, коммерческий директор ООО "СВ".

Напомним, что известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко женился. Его женой стала Екатерина Воскресенька.

Кроме того, 35-летний украинский актёр театра и кино Артемий Егоров впервые рассказал о своей свадьбе во время большой войны. Его избранницей стала актриса Елена Тимкова, которая старше его на 15 лет.