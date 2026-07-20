12 років різниці: нардеп одружився зі студенткою та донькою будівельного магната у Львові, — ЗМІ (фото)

19 липня у Львові відбулося вінчання та святкування весілля нардепа від "Слуги народу" Ростислава Тістика та студентки ЛНУ ім. Івана Франка Анни-Марії Кіндій.

Гучна подія зібрала у місті зібрала чимало VIP-гостей. Але пара зареєструвала офіційний шлюб ще 1 травня у Палаці Потоцьких. Також стало відомо, що різниця у віці між подружжям складає 12 років. Про це повідомляє НТА.

Урочиста церемонія, обряд вінчання та VIP-гості

Відомо, що пара обвінчалася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Таїнство провів єпископ УГКЦ Степан Сус, який спеціально для події прибув до Львова. Наречена обрала для обряду вінчання обрала вишукану білу сукню з довгим шлейфом, а наречений одягнув класичний чорно-білий костюм.

Як видно на кадрах з вінчання, серед гостей на церемонії, переважала молодь. Урочисте святкування події після вінчання пройшло у ресторані "СВ". Відомо, що заклад належить батькові нардепа — Ярославу Тістику, який є бізнесменом та колишнім депутатом Львівської міської ради від ВО "Свобода".

Відео дня

Також ЗМІ повідомляють, що на святкуванні було багато високопоставлених гостей. Зокрема, голова Львівської ОВА Максим Козицький у супроводі своєї супутниці Наталії Матолінець — проректорки університетської лікарні та заслуженої лікарки України.

Весілля Ростислава Тістика та Анни-Марії Кіндій Фото: Скріншот

Що відомо про наречену та нареченого

Видання повідомляє, що кохана народного обранця, Анна-Марія Кіндій, є студенткою факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка. Вона є донькою відомого львівського підприємця, засновника та власника будівельної компанії ТВД.

Сім'я Кіндій продовжує активно вести будівельний бізнес у Львові та виступає співвласниками підприємства ТзОВ "Львів-Інвест-Плюс".

Натомість Ростислав Тістик — народився 9 жовтня 1993 року у Львові. Закінчив факультет міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Також навчався у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного на військовій кафедрі.

А також закінчив Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 111 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань бюджету. Підприємець, комерційний директор ТОВ "СВ".

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