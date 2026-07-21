Роман на десятки тысяч долларов: мужчина "дарил" женщине деньги, но после разрыва все изменилось

В Великобритании произошла необычная история. Хизер Дуглас утверждала, что её бывший парень подарил ей почти 54 тысячи долларов после того, как выиграл приз на фестивале Winter Wonderlines в 2019 году. Но у мужчины, после того как они расстались, была другая версия. Он подал в суд.

Медсестру, которая утверждала, что её бывший парень-пожарный "засыпал" её наличными после выигрыша в скретч-карте на 268 тысяч долларов, в суде обязали вернуть 54 тысячи долларов призового фонда после подачи иска, пишет The Daily Mail.

Пожарный аэропорта Хитроу Крейг Титченер выиграл крупный приз на скретч-карте Winter Wonderlines в 2019 году. Он рассказал судье, что надеялся потратить эти деньги на покупку дома для себя и своих детей.

С этой целью он перечислил Гизер — своей тогдашней девушке — почти 54 тысячи долларов, чтобы она могла применить свою "финансовую смекалку" для инвестирования этих средств. Он также перечислил ей почти 7 тысяч долларов, но суд постановил, что это был подарок.

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Однако женщина опровергла это утверждение, заявив, что он дал ей более крупную сумму наличных, чтобы "вернуть её", когда они поссорились в ходе своих нестабильных 11-месячных отношений.

Однако в прошлом году окружной судья Центрального лондонского окружного суда Шарлотта Гарт постановила, что эти средства были предназначены для инвестиций, и обязала её вернуть их.

Гизер Дуглас утверждает, что бывший дарил ей деньги Фото: Скриншот

Гизер заявила на предварительном гражданском процессе, что мужчина очень хотел с ней встречаться, поэтому начал осыпать её деньгами.

"Вы перевели мне деньги, потому что отчаянно хотели отношений со мной", — сказала она.

Но мужчина это опроверг.

"Зачем мне было перечислять половину своих сбережений только ради отношений с тобой?" — сказал он.

В ответ женщина заявила, что их отношения полностью строились на контроле. Также она рассказала судье, что потратила значительную часть денег, полученных по договоренности с бывшим партнером, на отдых в Таиланде для них обоих и на ремонт жилья.

В результате судья потребовала от женщины предоставить банковские выписки и показания очевидцев, подтверждающие, что средства были потрачены на отдых с её бывшим. Но женщина утверждала, что сменила адрес электронной почты и что её банк отказался предоставлять выписки. Однако это не убедило судью, которая постановила, что женщина должна вернуть деньги своему бывшему, поскольку не может предоставить доказательства, подтверждающие её слова.

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