Роман на десятки тисяч доларів: чоловік "дарував" жінці гроші, але все змінилося після розриву

Незвична історія трапилася у Британії. Гізер Дуглас стверджувала, що її колишній хлопець подарував їй майже 54 тисячі доларів після того, як виграв приз під час Winter Wonderlines у 2019. Але у чоловіка після того, як вони розійшлися, була інша версія. Він подав до суду.

Медсестру, яка стверджувала, що її колишній-пожежник "закидав" її готівкою після виграшу в скретч-карті на 268 тисяч доларів, у суді зобов'язали повернути 54 тисячі доларів призового фонду після подання позову, пише The Daily Mail.

Пожежник аеропорту Хітроу Крейг Тітченер виграв свій великий виграш на скретч-карті Winter Wonderlines у 2019 році. Він розповів судді, що сподівався використати гроші, щоб купити будинок для себе та своїх дітей.

З цією метою він передав Гізер — своїй тодішній дівчині майже 54 тисячі доларів, щоб вона могла використати свою "фінансову кмітливість" для інвестування цих коштів. Він також перерахував їй майже 7 тисяч доларів, але суд постановив, що це був подарунок.

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Натомість жінка заперечила це твердження, стверджуючи, що він дав їй більшу сумою готівки, щоб "повернути її", коли вони посварилися під час своїх нестабільних 11-місячних стосунків.

Але минулого року окружний суддя Центрального лондонського окружного суду Шарлотта Гарт постановила, що ці кошти були призначені для інвестицій, і зобов'язала її їх повернути.

Гізер Дуглас стверджує, що колишній дарував їй гроші Фото: Скріншот

Гізер заявила на попередньому цивільному процесі, що чоловік дуже хотів з нею зустрічатися, відтак почав закидати її грошима.

"Ви надіслали мені гроші, бо відчайдушно хотіли стосунків зі мною", — сказала вона.

Але чоловік заперечив це.

"Навіщо мені було перераховувати половину своїх заощаджень лише заради стосунків з тобою?" — сказав він.

У відповідь жінка заявила, що їх стосунки повністю ґрунтувалися на контролі. Також вона розповіла судді, що витратила значну частину грошей за угодою зі своїм колишнім, витративши їх на відпочинок у Таїланді для них обох та ремонт житла.

Відтак суддя почали вимагати з жінки банківські виписки та свідчення очевидців, що кошти були витрачені на відпочинок з її колишнім. Але жінка стверджувала, що змінила свою адресу електронної пошти, і що її банк відмовився надавати виписки. Але це не переконало суддю, яка вирішила, що жінка має повернути гроші своєму колишньому, адже не може надати доказів, які б довели її слова.

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