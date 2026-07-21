Ливни, наводнение и торнадо: Нью-Йорк накрыли мощные стихии — жуткие кадры

В этом году Нью-Йорк переживает настоящий погодный хаос. Буквально 18 июля некоторые районы мегаполиса с населением 8,6 миллиона человек оказались затоплены после проливных дождей. А 21 июля в городе объявили предупреждение о торнадо.

В связи с приближением штормового фронта с утра по местному времени действует предупреждение о наводнении. В столичных районах Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута ожидаются сильные грозы, ливневые дожди, внезапные наводнения, ураганный ветер, град и отдельные торнадо. Национальная метеорологическая служба оценивает опасность на 3 уровень из 5, пишет издание Bild.

Мэр города Зогран Мамдани даже запустил план действий на случай внезапного наводнения и призвал жителей подготовиться. Ведь за день до финала Чемпионата мира по футболу фешенебельный район Сохо на Манхэттене оказался по колено в воде.

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В Квинсе пришлось спасать водителей из паводковых вод на скоростной автомагистрали Бруклин-Квинс. При этом воздух представлял опасность для здоровья из-за дыма от канадских лесных пожаров.

Непогода в Нью-Йорке

Метеорологи предупреждают об особо опасном явлении 21 июля. Во время так называемых "грозовых поездов" несколько грозовых очагов неоднократно проходят над одними и теми же районами, что приводит к резкому увеличению количества осадков.

Кроме того, усиливаются наводнения вдоль побережья Мексиканского залива в США. Национальный центр по ураганам сообщил, что там усиливается область низкого давления, которая может перерасти в тропический шторм "Берта".

Ливни обрушились на Нью-Йорк

Недавно скорость ветра в системе достигла около 56 километров в час — чуть меньше, чем у тропического шторма. Ожидается, что шторм будет двигаться на запад, почти параллельно побережью Мексиканского залива. Предполагается, что он выйдет на сушу к западу от Нового Орлеана.

Напомним, что в Канаде горят лесные массивы, из-за чего ядовитый дым охватил город в США. Инцидент произошел за три дня до финалаЧемпионата мира по футболу, который состоится 19 июля на стадионе "Нью-Йорк-Нью-Джерси". В дыму находится весь штат Нью-Йорк, включая город.

Напомним, что утром 7 июля несущие стальные колонны небоскреба, расположенного рядом с зданием "Крайслер-билдинг" и Центральным вокзалом Нью-Йорка, прогнулись, что привело к обрушению нескольких из 38 этажей.