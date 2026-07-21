Зливи, повінь і торнадо: Нью-Йорк накрили потужні стихії (моторошні кадри)

Нью-Йорк цьогоріч переживає справжній погодний хаос. Буквально 18 липня деякі частини мегаполісу з населенням 8,6 мільйона людей були затоплені після зливових дощів. Натомість 21 липня у місті попереджають про торнадо.

Через наближення штормового фронту з ранку за місцевим часом діє попередження про повінь. У столичних районах Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Коннектикуту очікуються сильні грози, зливові дощі, раптові повені, ураганний вітер, град та окремі торнадо. Національна метеорологічна служба оцінює небезпеку на 3 рівень з 5, пише видання Bild.

Мер міста Зогран Мамдані навіть активував план дій у разі раптової повені та закликав мешканців готуватися. Адже за день до фіналу Чемпіонату світу з футболу фешенебельний район Сохо на Мангеттені був по коліна у воді.

У Квінзі водіїв довелося рятувати з паводкової води на швидкісній автомагістралі Бруклін-Квінз. Водночас повітря було небезпечним для здоров'я через дим від канадських лісових пожеж.

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Негоду у Нью-Йорку

Метеорологи попереджають про особливо небезпечне явище 21 липня. Під час так званих "грозових потягах" кілька грозових осередків неодноразово проходять над одними й тими ж районами, що призводить до вибухового збільшення кількості опадів.

Також зростають повені вздовж узбережжя Мексиканської затоки в США. Національний центр ураганів повідомив, що там посилюється система низького тиску, яка може перерости в тропічний шторм Берта.

Зливи накрилиу Нью-Йорк

Нещодавно швидкість вітру в системі досягла близько 56 кілометрів на годину – трохи менше, ніж у тропічного шторму. Очікується, що шторм рухатиметься на захід, майже паралельно узбережжю Мексиканської затоки. Очікується, що він вийде на сушу на захід від Нового Орлеана.

Нагадаємо, що у Канаді горять лісові масиви через це отруйний дим охопив місто у США. Інцидент стався за три дні до фіналу Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 19 липня на стадіоні Нью-Йорк-Нью-Джерсі У диму весь штат Нью-Йорк, включаючи місто.

Нагадаємо, що 7 липня вранці несучі сталеві колони хмарочоса поблизу будівлі Крайслер-Білдінг та Центрального вокзалу Нью-Йорка прогнулися, що призвело до обвалу кількох із 38 поверхів.