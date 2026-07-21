Зливи, повінь і торнадо: Нью-Йорк накрили потужні стихії (моторошні кадри)
Нью-Йорк цьогоріч переживає справжній погодний хаос. Буквально 18 липня деякі частини мегаполісу з населенням 8,6 мільйона людей були затоплені після зливових дощів. Натомість 21 липня у місті попереджають про торнадо.
Через наближення штормового фронту з ранку за місцевим часом діє попередження про повінь. У столичних районах Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Коннектикуту очікуються сильні грози, зливові дощі, раптові повені, ураганний вітер, град та окремі торнадо. Національна метеорологічна служба оцінює небезпеку на 3 рівень з 5, пише видання Bild.
Мер міста Зогран Мамдані навіть активував план дій у разі раптової повені та закликав мешканців готуватися. Адже за день до фіналу Чемпіонату світу з футболу фешенебельний район Сохо на Мангеттені був по коліна у воді.
У Квінзі водіїв довелося рятувати з паводкової води на швидкісній автомагістралі Бруклін-Квінз. Водночас повітря було небезпечним для здоров'я через дим від канадських лісових пожеж.
Метеорологи попереджають про особливо небезпечне явище 21 липня. Під час так званих "грозових потягах" кілька грозових осередків неодноразово проходять над одними й тими ж районами, що призводить до вибухового збільшення кількості опадів.
Також зростають повені вздовж узбережжя Мексиканської затоки в США. Національний центр ураганів повідомив, що там посилюється система низького тиску, яка може перерости в тропічний шторм Берта.
Нещодавно швидкість вітру в системі досягла близько 56 кілометрів на годину – трохи менше, ніж у тропічного шторму. Очікується, що шторм рухатиметься на захід, майже паралельно узбережжю Мексиканської затоки. Очікується, що він вийде на сушу на захід від Нового Орлеана.
Нагадаємо, що у Канаді горять лісові масиви через це отруйний дим охопив місто у США. Інцидент стався за три дні до фіналу Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 19 липня на стадіоні Нью-Йорк-Нью-Джерсі У диму весь штат Нью-Йорк, включаючи місто.
Нагадаємо, що 7 липня вранці несучі сталеві колони хмарочоса поблизу будівлі Крайслер-Білдінг та Центрального вокзалу Нью-Йорка прогнулися, що призвело до обвалу кількох із 38 поверхів.