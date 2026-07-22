Пещера, застывшая в веках: в Израиле обнаружили "капсулу времени", которая меняет ход истории

В Израиле обнаружили "капсулу времени" древнейшей формы жизни, а одна из пещер даёт представление о жизни до появления письменности, науки и земледелия.

Необычная археологическая экспедиция обнаружила "капсулу времени" с застывшей во времени повседневной жизнью древних людей. Археологи обнаружили доисторическую пещеру, которая, вероятно, была заселена древними людьми около 400 000 — 250 000 лет назад. Удивительно, но пещера оставалась нетронутой на протяжении тысячелетий в Израиле, пишет Express.

Пещера относится к периоду, о котором археологи знают очень мало, и, вероятно, она использовалась в конце эпохи нижнего палеолита или древнего каменного века.

Это означает, что пещера возникла задолго до появления сельского хозяйства, городов, королевств или письменности. Эксперты предполагают, что ею пользовались охотники-собиратели, которые использовали каменные орудия для разделки дичи, обработки дерева и изготовления определённых видов одежды.

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Это открытие является новаторским, поскольку для археологов очень необычно находить что-либо из того времени, особенно в столь хорошем состоянии, как эта находка.

Некоторые артефакты в пещере находятся именно в тех местах, где их оставили, а это означает, что учёные смогли составить более точное представление о том, как выглядела повседневная жизнь этих людей.

В Израиле обнаружили уникальную пещеру древних людей

Пещера относилась к тому, что археологи называют ашеуло-ябрудийской культурой. Она не относится к какой-либо цивилизации или этнической группе, но является археологическим обозначением для памятников, характеризующихся схожими технологиями и моделями повседневной жизни.

Поскольку эти люди не умели читать и писать, по словам археологов, ашеуло-ябрудийскую культуру идентифицируют по каменным орудиям, найденным на различных памятниках, включая ручные топоры, скребки и лезвия.

Пещера словно застыла во времени: рядом с кремневыми орудиями труда находятся кости таких животных, как газели, олени и лошади, а также имеются свидетельства того, что поблизости была вода.

Эти находки свидетельствуют о том, что пещера служила привлекательным местом для доисторических охотников-собирателей, где они могли разбивать лагеря и возвращаться туда со временем.

Исследователи надеются выяснить, как долго люди проживали там. Исследователи также описывают ашеуло-ябрудскую культуру как культуру, существовавшую в важный переходный период доисторической эпохи.

В эту эпоху люди изготавливали всё более сложные каменные орудия труда, всё чаще использовали пещеры и оставляли всё больше свидетельств контролируемого использования огня.

Археолог Рон Шимельмиц из Хайфского университета отметил, что в Израиле было обнаружено лишь несколько памятников этой важной фазы, и большинство из них недоступны для исследований. Следовательно, это может открыть новый революционный подход к пониманию того, как жили доисторические охотники-собиратели.

Напомним, что испанский сыр кабралес из непастеризованного коровьего, козьего и овечьего молока несколько месяцев выдерживают в естественных известняковых пещерах.

Кроме того, в Лондоне в ходе масштабной реставрации знаменитого парка Кристал-Палас рабочие обнаружили под бюстом известного архитектора сэра Джозефа Пакстона капсулу времени, заложенную ещё в 1964 году.