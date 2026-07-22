Печера, що застигла у віках: в Ізраїлі натрапили на "капсулу часу", що змінює історію

В Ізраїлі знайшли "капсулу часу" найдавнішого виду життя, а одна з печер дає уявлення про життя до появи писемності, науки та землеробства.

Незвична археологічна експедиція знайшла "капсулу часу" із застиглим у часі повсякденним життям стародавніх людей. Археологи виявили доісторичну печеру, яка, ймовірно, була заселена стародавніми людьми близько 400 000 — 250 000 років тому. Дивом, печера залишалася недоторканою протягом тисячоліть в Ізраїлі, пише Express.

Печера датується періодом, про який археологи знають дуже мало, і, ймовірно, вона використовувалася наприкінці епохи нижнього палеоліту або стародавнього кам'яного віку.

Це означає, що печера виникла задовго до появи сільського господарства, міст, королівств чи писемності. Есперти припускають, що її використовували мисливці-збирачі, які користувалися кам'яними знаряддями для оброблення дичини, обробки дерева та виготовлення певних видів одягу.

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Це відкриття є новаторським, оскільки для археологів дуже незвично знаходити щось із цього часу, особливо такі недоторкані, як це.

Деякі артефакти в печері знаходяться саме в тих місцях, де їх залишили, а це означає, що вчені змогли створити точніше уявлення про те, як виглядало повсякденне життя цих людей.

В Ізраїлі виявили унікальну печеру стародавніх людей

Печера належала до тієї, що археологи називають ашеуло-ябрудійською культурою. Вона не відноситься до цивілізації чи етнічної групи, але є археологічним позначенням для пам'яток, які мають схожі технології та моделі повсякденного життя.

Оскільки ці люди не вміли читати та писати, за словами археологів, ашеуло-ябрудійську культуру ідентифікують за кам'яними знаряддями, знайденими на різних пам'ятках, включаючи ручні сокири, скребки та леза.

Печера ніби застигла в часі: поруч із крем'яними знаряддями знаходження знаходяться кістки таких тварин, як газелі, олені та коні, а також є докази того, що поблизу була вода.

Ці відкриття свідчать про те, що печера слугувала привабливим місцем для доісторичних мисливців-збирачів, де вони могли розбивати табори та повертатися куди з часом.

Дослідники сподіваються з'ясувати, як довго люди перебували там. Дослідники також описують ашеуло-ябрудську культуру як таку, що існувала у важливий перехідний період доісторичної епохи.

У цю епоху люди виготовляли дедалі складніші кам'яні знаряддя праці, частіше використовували печери та залишали дедалі більше доказів контрольованого використання вогню.

Археолог Рон Шимельміц з Хайфського університету сказав, що в Ізраїлі і було виявлено лише кілька пам'яток цієї важливої ​​фази і більшість з них недоступні для досліджень. Відтак, це може забезпечити нову революційну форму розуміння того, як жили доісторичні мисливці-збирачі.

Нагадаємо, що іспанський сир кабралес із непастеризованого коров'ячого, козячого та овечого молока кілька місяців витримують у природних вапнякових печерах.

Також у Лондоні під час масштабної реставрації відомого парку Кристал Палас робітники під бюстом відомого архітектора сера Джозефа Пакстона знайшли капсулу часу, залишену ще в 1964 році.