74-летний легендарный тренер завел роман с девушкой, которая моложе его на 49 лет: они скрывали это три года

Известный в США тренер по американскому футболу Билл Беличик до сих пор счастлив в отношениях со своей девушкой Джордан Хадсон, которая на 49 лет моложе его.

Несмотря на критику, которой они подверглись из-за разницы в возрасте, пара не позволила этому повлиять на их отношения, пишет Hollywood Life.

Известно, что тренер Беличик встречается со своей девушкой Джордан с 2023 года. Они скрывали свои отношения до 2024 года.

Как сообщает издание TMZ, Джордан и Билл познакомились в феврале 2021 года во время перелёта во Флориду. Издание опубликовало селфи, на котором они в самолёте улыбаются в камеру.

Билл Беличик и Джордан Хадсон познакомились в 2021 году Фото: Скриншот

В то время 23-летняя Джордан училась в университете штата Бриджуотер. Билл и Джордан поддерживали связь как друзья, прежде чем между ними в конце концов завязались романтические отношения, сообщает издание.

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"Нам сообщили, что они обменялись контактными данными после приземления и оставались друзьями в течение последующих месяцев, обсуждая её школьные занятия и все её выступления в качестве чирлидерши. Они держали всё в тайне — их лишь изредка замечали на короткое время, — но наши источники сообщают, что Хадсон незаметно поддерживала Беличика на его играх в течение сезонов 2022 и 2023 годов", — пишет издание.

Билл Беличик и Джордан Хадсон больше не скрывают свои отношения Фото: Из открытых источников

Но недавно они решили больше не скрывать свои отношения и объявили о них публично. С тех пор, как сообщают источники, пара счастлива вместе, несмотря на большую разницу в возрасте.

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