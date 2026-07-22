74-річний легендарний тренер закрутив роман із дівчиною, молодшою на 49 років: мовчали три роки

Відомий у США тренер з американського футболу Білл Белічік до цього часу щасливий у стосунках зі своєю дівчиною, Джордан Хадсон, яка на 49 років молодша за нього.

Незважаючи на критику, яку вони отримали через різницю у віці, пара не дозволила цьому вплинути на їхні стосунки, пише Hollywood Life.

Відомо, що тренер Белічік зустрічається зі своєю дівчиною Джордан з 2023 року. Вони приховували свої стосунки до 2024 року.

Яки пише видання TMZ , Джордан та Білл познайомилися в лютому 2021 року під час польоту до Флориди. Видання опублікувало селфі, на якому вони в повітрі посміхаються в камеру.

Білл Белічік та Джордан Хадсон познайомилися у 2021 роцці Фото: Скріншот

На той час 23-річна Джордон навчалася в університеті штату Бріджуотер. Білл та Джордан підтримували зв'язок як друзі, перш ніж між ними врешті-решт зав'язалися романтичні стосунки, повідомляє видання.

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"Нам сказали, що вони обмінялися контактною інформацією після приземлення та залишалися друзями протягом наступних місяців, обговорюючи її шкільну роботу та всі її чарлідерські виступи. Вони тримали все в тіні — їх лише короткочасно помічали час від часу , — але наші джерела кажуть, що Хадсон непомітно підтримувала Белічіка на його іграх протягом сезонів 2022 та 2023 років", — пише видання.

Білл Белічік та Джордан Хадсон більше не приховують свої стосунки Фото: З відкритих джерел

Але нещодавно вони вирішили більше не приховувати свої стусунки та вийшли на публіку. З того часу, як повідомляють джерела, пара щаслива разом, попри велику різницю у віці.

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