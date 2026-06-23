Відома співачка, старша за бойфренда на 18 років, не хоче заміж

50-річна українська співачка Lama (Наталія Дзеньків) зізналася, як ставиться до 18-річної різниці у віці з коханим Романом.

Зірка сцени у проєкті "Наодинці з Гламуром" каже, що різниця у віці її геть не бентежить. Ба більше, Наталії це подобається і вона радить жінкам обирати молодших кавалерів.

Lama старша за бойфренда на 18 років

За словами співачки, в Романа "правильна молода енергія".

"Взагалі, я раджу всім жінкам мати таких чоловіків, молодших за себе. Жінка сама починає мати молодший вигляд із таким чоловіком, бо там правильна молода енергія, і ти тоді не відчуваєш ось цієї депресії", — каже Lama.

Артистка каже, що стикалась із чоловіками, у яких після 40 "все пропало", вони в депресії.

"Вони ще тебе присадять на ту депресію, тобі буде погано. І ти з ними ще на таблетках будеш сидіти. Я зрозуміла, щоб мати гарний вигляд, щоб все було класно, то краще, щоб чоловік був все ж таки молодшим", — впевнена Наталія.

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Втім, Lama заміж за Романа не поспішає. Для неї штамп у паспорті не є важливим.

Lama з бойфрендом Фото: YouTube

"Якщо людина погана від самого початку, штамп у паспорті не змінить це. Він як був поганий, то буде поганий. Якщо людина відповідальна, доросла, сформована, то вона буде завжди до тебе ставитися, як до своєї дружини", — каже знаменитість.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Lama, відома за хітами "Знаєш", "Літак", вразила сумою, яка їй потрібна для комфортного життя в Києві.

Наталія Дзенків пояснила своє рішення не ставати мамою.

Крім того, українська співачка розповіла про стосунки з коханим Романом, з яким зустрічається понад девʼять років.