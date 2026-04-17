Відома співачка заявила, що їй для життя в Києві потрібно 50 тисяч доларів

Українська співачка Lama (Наталія Дзенків), відома за хітами "Знаєш", "Літак", вразила сумою, яка їй потрібна для комфортного життя в Києві.

Артистка зʼявилася в проєкті "55 за 5", де відповіла Аліні Шаманській на понад пʼять десятків запитань.

Скільки Lama потрібно грошей у Києві

"Кожному по-своєму. Я би, наприклад, починала десь у місяць тисяч 50 доларів. Хоча це я загнула, хоча би 10-20 тисяч. Так, щоб прям відчувати себе суперкомфортно", — каже артистка

Зокрема, Наталія заробляє не лише виконанням пісень, а й написанням композицій на замовлення. Вона зізналася, що давно не займається цією справою, але назвала суму, яку може отримати за написану пісню.

"Я давно вже пісень не пишу. Але це від трьох тисяч доларів", — каже Lama.

Lama Фото: instagram.com/lamaukraine/

