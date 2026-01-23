Lama розкрила несподівану деталь про стосунки з молодшим на 17 років коханим

Українська співачка Lama (Наталія Дзеньків) розповіла про стосунки з коханим Романом, з яким зустрічається понад девʼять років.

17 років різниці у віці ніяк не впливають на їхні стосунки. Зокрема, обранець став для Наталії надійною опорою. В інтерв’ю проєкту "Люкс ФМ" вона розповіла, як Роман допомагав при підготовці до концерту.

Lama про свого коханого Романа

Чоловік активно долучився до підготовки великого концерту зіркової обраниці в "Жовтневому палаці".

"Він мене одягав. Костюм новий, там було багато заклепок і кнопок. Я не могла", — пригадала співачка.

А після виступу Роман розцілував і заобіймав свою дівчину. За словами Lama, обранець завжди підтримує та надихається її музикою. Ба більше, чоловік захоплювався Наталією ще до їхнього знайомства.

"Він взагалі був моїм фаном. Він колись слухав мою музику. Йому було 15–16 років, він сидів біля телевізора і казав: "Якби вона була моєю дружиною", — зізналася зірка.

Lama з обранцем Фото: YouTube

Як познайомились

З Романом вони познайомилися в Херсонській області після закінчення важких стосунків співачки і разом уже близько десяти років.

Пара заручена, але про весілля поки не думає.

"Якщо чоловік відповідальний і любить тебе, він і без штампу буде ставитися серйозно. А якщо ні, то й весілля нічого не змінить", — вважає зірка.

Lama з бойфрендом Фото: YouTube

