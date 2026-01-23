Lama раскрыла неожиданную деталь об отношениях с младшим на 17 лет возлюбленным

Украинская певица Lama (Наталья Дзенькив) рассказала об отношениях с любимым Романом, с которым встречается более девяти лет.

17 лет разницы в возрасте никак не влияют на их отношения. В частности, избранник стал для Натальи надежной опорой. В интервью проекту "Люкс ФМ" она рассказала, как Роман помогал при подготовке к концерту.

Lama о своем любимом Романе

Мужчина активно включился в подготовку большого концерта звездной избранницы в "Октябрьском дворце".

"Он меня одевал. Костюм новый, там было много заклепок и кнопок. Я не могла", — вспомнила певица.

А после выступления Роман расцеловал и обнял свою девушку. По словам Lama, избранник всегда поддерживает и вдохновляется ее музыкой. Более того, мужчина увлекался Натальей еще до их знакомства.

"Он вообще был моим фаном. Он когда-то слушал мою музыку. Ему было 15-16 лет, он сидел у телевизора и говорил: "Если бы она была моей женой", — призналась звезда.

Lama с избранником Фото: YouTube

Как познакомились

С Романом они познакомились в Херсонской области после окончания тяжелых отношений певицы и вместе уже около десяти лет.

Пара помолвлена, но о свадьбе пока не думает.

"Если мужчина ответственный и любит тебя, он и без штампа будет относиться серьезно. А если нет, то и свадьба ничего не изменит", — считает звезда.

Lama с бойфрендом Фото: YouTube

