Lama раскрыла неожиданную деталь об отношениях с младшим на 17 лет возлюбленным
Украинская певица Lama (Наталья Дзенькив) рассказала об отношениях с любимым Романом, с которым встречается более девяти лет.
17 лет разницы в возрасте никак не влияют на их отношения. В частности, избранник стал для Натальи надежной опорой. В интервью проекту "Люкс ФМ" она рассказала, как Роман помогал при подготовке к концерту.
Lama о своем любимом Романе
Мужчина активно включился в подготовку большого концерта звездной избранницы в "Октябрьском дворце".
"Он меня одевал. Костюм новый, там было много заклепок и кнопок. Я не могла", — вспомнила певица.
А после выступления Роман расцеловал и обнял свою девушку. По словам Lama, избранник всегда поддерживает и вдохновляется ее музыкой. Более того, мужчина увлекался Натальей еще до их знакомства.
"Он вообще был моим фаном. Он когда-то слушал мою музыку. Ему было 15-16 лет, он сидел у телевизора и говорил: "Если бы она была моей женой", — призналась звезда.
Как познакомились
С Романом они познакомились в Херсонской области после окончания тяжелых отношений певицы и вместе уже около десяти лет.
Пара помолвлена, но о свадьбе пока не думает.
"Если мужчина ответственный и любит тебя, он и без штампа будет относиться серьезно. А если нет, то и свадьба ничего не изменит", — считает звезда.
