Известная певица, которая старше бойфренда на 18 лет, не хочет выходить замуж

50-летняя украинская певица Lama (Наталья Дзенкив) рассказала, как она относится к 18-летней разнице в возрасте со своим возлюбленным Романом.

Звезда проекта "Наедине с гламуром" говорит, что разница в возрасте её совершенно не смущает. Более того, Наталье это нравится, и она советует женщинам выбирать более молодых кавалеров.

Lama старше своего парня на 18 лет

По словам певицы, у Романа "правильная молодая энергия".

"Вообще, я советую всем женщинам выбирать таких мужчин, которые моложе их. С таким мужчиной женщина сама начинает выглядеть моложе, потому что в этом есть правильная молодая энергия, и тогда ты не чувствуешь вот этой депрессии", — говорит Lama.

Артистка говорит, что сталкивалась с мужчинами, у которых после 40 "всё пропало", они в депрессии.

"Они ещё и в депрессию вгонят, тебе станет плохо. И ты ещё и на таблетках будешь сидеть из-за них. Я поняла, что для того, чтобы хорошо выглядеть, чтобы всё было классно, лучше, чтобы мужчина всё-таки был моложе", — уверена Наталья.

Відео дня

Впрочем, Lama не спешит выходить замуж за Романа. Для неё штамп в паспорте не имеет значения.

Lama с бойфрендом Фото: YouTube

"Если человек плохой с самого начала, штамп в паспорте этого не изменит. Если он был плохим, то и останется плохим. Если человек ответственный, взрослый, сформировавшийся, то он всегда будет относиться к тебе как к своей жене", — говорит знаменитость.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Lama, известная по хитам "Знаешь" и "Самолет", поразила суммой, которая ей нужна для комфортной жизни в Киеве.

Наталья Дзенкив объяснила своё решение не становиться мамой.

Кроме того, украинская певица рассказала об отношениях со своим возлюбленным Романом, с которым встречается уже более девяти лет.