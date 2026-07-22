Катастрофа, изменившая гражданскую авиацию в мире: пропавший самолет нашли в море спустя 74 года

В 1952 году у самолёта Pan American Flight 526A, летевшего из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, отказали два двигателя прямо над Атлантикой. Но именно паника стала причиной того, что самолёт Douglas DC-4 Clipper Endeavour затонул в океане вместе с 52 пассажирами на борту.

И только сегодня были обнаружены его обломки, которые рассказывают историю авиакатастрофы, навсегда изменившей гражданскую авиацию, пишет издание Bild.

"Спустя 74 года после катастрофы у северного побережья Пуэрто-Рико обломки пропавшего пассажирского самолета Pan-American Airways были найдены после многолетних поисков", — сообщил Американский фонд воздушного и морского наследия.

В организации назвали обнаружение обломков четырёхмоторного самолёта "важным", особенно потому, что катастрофа самолёта Clipper Endeavour способствовала повышению безопасности полётов.

Вскоре после взлета с острова Пуэрто-Рико в Карибском бассейне 11 апреля 1952 года два из четырёх двигателей вышли из строя. Самолёт, на борту которого находились 64 пассажира и пять членов экипажа, унесло в Атлантический океан. Пилот инициировал аварийную посадку на воду. Хотя часть кабины отломилась, она осталась целой. Все 69 пассажиров выжили — по крайней мере, сначала.

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Хаос на борту унес жизни 52 пассажиров

Но пассажиры не знали, что делать дальше. Инструктажи по технике безопасности перед взлётом тогда не были стандартной практикой. На борту воцарился хаос. Люди искали выходы и спасательные жилеты. Менее чем за три минуты самолет наполнился водой и затонул. Береговая охрана и ВВС смогли спасти из Атлантики лишь двенадцать из 64 пассажиров и всех пятерых членов экипажа, но пятьдесят два человека утонули.

Эта трагедия стала поворотным моментом для современного Федерального управления гражданской авиации США (FAA). С тех пор пассажиры обязаны проходить инструктаж по безопасности от бортпроводников перед посадкой. Некоторые современные авиакомпании также демонстрируют соответствующие видеоролики.

Затонувший самолет был обнаружен спустя 74 года

Хотя судьба этого самолета изменила гражданскую авиацию, "Clipper Endeavor" исчез на почти три четверти века. То есть до тех пор, пока историк авиации и президент ASHF Расс Мэтьюз в 2019 году не узнал, что старая багажная бирка с этого самолета вынесло на берег Флориды. Метюз нашел карты и старые журналы поисковых операций ВВС в архивах, и постепенно зона поисков сузилась.

Обломки самолета Douglas DC-4 Clipper Endeavour, затонувшего в океане в 1952 году Фото: Скриншот

Кроме того, с помощью гидролокатора высокого разрешения, подводных дронов и транспортных средств было проведено сканирование морского дна. И 2 июня обломки алюминия были обнаружены и сфотографированы на глубине примерно 600 метров.

Обломки самолета Douglas DC-4 Clipper Endeavour обнаружили спустя 74 года Фото: Скриншот

"На снимках отчётливо видны культовый крылатый логотип Pan American и название самолёта, которые всё ещё можно было разобрать на повреждённом, но в основном целом и хорошо сохранившемся фюзеляже", — сообщили исследователи.

Напомним, что причиной крушения самолета Air India, унесшего жизни 260 человек, могла стать утечка воды, вызвавшая короткое замыкание в электронных системах самолета. О технических проблемах с самолетом авиакомпанию предупреждали за месяц до катастрофы.

Кроме того, за три месяца в авиакатастрофах погибло более 100 человек, включая последнюю аварию в Карибском море. 2025 год ознаменовался большим количеством авиакатастроф. Эксперты назвали причину.