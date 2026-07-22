Катастрофа, що змінила цивільну авіацію в світі: загублений літак знайшли в морі через 74 роки

У 1952 році у літака Pan American Flight 526A, що летів з Пуерто-Ріко до Нью-Йорка відмовили два двигуни прямо над Атлантикою. Але саме паніка стала причиною того, що літак Douglas DC-4 Clipper Endeavour затонув в океані разом із 52 пасажирами на борту.

І тільки сьогодні знайшли його уламки, що розповідають історію авіакатастрофи, яка назавжди змінила цивільну авіацію, пише видання Bild.

"Через 74 роки після катастрофи біля північного узбережжя Пуерто-Рико уламки зниклого пасажирського літака Pan-American Airways були знайдені після багатьох років пошуків", — повідомив Американський фонд повітряної/морської спадщини.

В організації назвали віднайдення уламків чотирьохмоторного літака "важливим", особливо тому, що катастрофа Clipper Endeavour зробила польоти безпечнішими.

Невдовзі після зльоту з острова Пуерто-Рико в Карибському басейні 11 квітня 1952 року два з чотирьох двигунів відмовили. Літак на борту якого було 64 пасажири та п'ять членів екіпажу, знесло в Атлантичний океан. Пілот ініціював аварійну посадку на воду. Хоча його частина відламалася, кабіна залишилася цілою. Усі 69 пасажирів вижили — принаймні спочатку.

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Хаос на борту забрав життя 52 пасажирів

Але пасажири не знали, що робити даліі. Інструктажі з техніки безпеки перед зльотом тоді не були стандартною практикою. На борту вибухнув хаос. Люди шукали виходи та рятувальні жилети. Менш ніж за три хвилини літак наповнився водою та затонув. Берегова охорона та ВПС змогли врятувати з Атлантики лише дванадцятьох із 64 пасажирів та всіх п'ятьох членів екіпажу, але п'ятдесят дві людини потонули.

Ця трагедія стала поворотним моментом для сучасного Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Відтоді стало обов'язковим для пасажирів проходити інструктаж з безпеки від бортпровідників перед посадкою. Деякі сучасні авіакомпанії також показують відповідні відео.

Затонулий літак було виявлено через 74 роки

Хоча доля літака змінила цивільну авіацію, Clipper Endeavor зник майже на три чверті століття. Тобто, доки історик авіації та президент ASHF Расс Метьюз у 2019 році не дізнався, що стара багажна бірка з цього літака випливла на берег Флориди. Метьюз знайшов карти та старі журнали пошуків ВПС в архівах і поступово зона пошуків звузилась.

Уламки літака Douglas DC-4 Clipper Endeavour, який потонув океані у 1952 році Фото: Скріншот

Також за допомогою високороздільного гідролокатора, підводних дронів та транспортних засобів було проведено сканування морського дна. І 2 червня уламки алюмінію були виявлені та сфотографовані на глибині приблизно 600 метрів.

Уламки літака Douglas DC-4 Clipper Endeavour знайшли через 74 роки Фото: Скріншот

"На зображеннях чітко видно культовий крилатий логотип Pan American та назву літака, які все ще можна було розібрати на пошкодженому, але здебільшого цілим та добре збереженому фюзеляжі", — повідомили дослідники.

Нагадаємо, що причиною аварії рейсу Air India, що забрала життя 260 осіб, могло стати протікання води, що спровокувало замикання в електроніці судна. Про технічні проблеми з бортом компанію-перевізника попереджали за місяць до катастрофи.

Також за три місяці в авіакатастрофах загинуло понад 100 осіб, включно з останньою аварією в Карибському морі. 2025 рік ознаменувався великою кількістю авіакатастроф. Експерти назвали причину.