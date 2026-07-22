Расколотый пополам над рекой: как выглядит самый опасный мост, которым до сих пор пользуются (видео)

Мост в греческом регионе Фессалия официально обрушился в 2023 году после сильного наводнения, но местные водители продолжают им пользоваться, несмотря на очевидную опасность.

В сентябре 2023 года шторм "Даниэль" пронесся по Греции, Болгарии и Турции, унеся жизни людей и нанеся ущерб на миллиарды долларов, в частности критически важной инфраструктуре, пишет Oddity Central.

Мост Палеопиргос в Греции

Греческий регион Фессалия особенно сильно пострадал от шторма: там 79 мостов стали непригодными для использования из-за масштабных наводнений. Одной из жертв шторма стал мост Палеопиргос, который прогнулся посередине и обрушился.

Этот мост соединяет прибрежные населённые пункты муниципалитетов Темпи и Агия. Он является жизненно важным маршрутом для местных жителей, но заметно провисает, а его центральная часть находится всего в нескольких сантиметрах над водами реки Пинеос. Однако опасная деформация никогда не останавливала смелых автомобилистов от использования моста.

Відео дня

Официально мост Палеопиргос обрушился в 2023 году и с тех пор закрыт для движения. Однако он не был ни забаррикадирован, ни отремонтирован, поэтому люди решили не соблюдать запрет.

Видео, снятое с дрона ежедневной газетой Larissanet, показывает, как Ford Ranger медленно преодолевает обрушившийся мост, словно полосу препятствий, но в конце концов проезжает от одного конца до другого.

По словам местных жителей, многие автомобилисты предпочитают рисковать, пересекая мост, поскольку альтернативный маршрут предполагает длинный объезд.

Интересно, что туристов часто также направляют к разрушенному мосту, чтобы понаблюдать за местными водителями.

Напомним, что дорога Линпайши в Китае — это чрезвычайно крутая и узкая зигзагообразная трасса с 18 захватывающими дух крутыми поворотами. Эта дорога считается одной из самых опасных в мире.

Кроме того, кафе Gushi Cliff Coffee в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая позволяет посетителям насладиться чашкой кофе на склоне скалы, на высоте 60 метров над порывами ветра.