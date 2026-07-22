Розламаний навпіл над річкою: як виглядає найнебезпечніший міст, яким досі користуються (відео)

Міст у грецькому регіоні Фессалія офіційно обвалився у 2023 році після сильної повені, але місцеві водії продовжують ним користуватися, незважаючи на очевидну небезпеку.

У вересні 2023 року шторм "Даніель" пронісся через Грецію, Болгарію та Туреччину, забравши життя людей та завдавши збитків на мільярди доларів, зокрема для критично важливої ​​інфраструктури, пише Oddity Central.

Міст Палеопіргос у Греції

Грецький регіон Фессалія особливо сильно постраждав від шторму, де 79 мостів стали непридатними для використання через масштабні повені. Однією з жертв шторму став міст Палеопіргос, який прогнувся посередині та обвалився.

Цей міст з'єднує прибережні громади муніципалітетів Темпі та Агія. Він є життєво важливим маршрутом для місцевих жителів, але він помітно провисає, а його центральна частина всього за кілька сантиметрів над водами річки Пінеос. Але небезпечна деформація ніколи не зупиняла сміливих автомобілістів від користування мостом.

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Офіційно, міст Палеопіргос обвалився у 2023 році і з того часу закритий для руху. Проте він не був ні забарикадований, ні відремонтований, тому люди вирішили не дотримуватися заборони.

Запис з дрона, знятий щоденною газетою Larissanet, показує, як Ford Ranger повільно керує обваленим мостом, немов смугою перешкод, але зрештою проїжджає з одного кінця на інший.

За словами місцевих жителів, багато автомобілістів вважають за краще ризикувати перетинаючи міст, оскільки альтернативний маршрут передбачає довгий об'їзд.

Цікаво, що туристів часто також направляють до зруйнованого мосту, щоб поглянути на місцевих водії.

Нагадаємо, що дорога Лінпайші в Китаї — це надзвичайно крута та вузька зигзагоподібна траса з 18 захоплюючими дух крутими поворотами. Цей шлях є одним із найнебезпечніших у світі.

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