"Я ему доверяла": бывшая первая ракетка мира потеряла 42 млн долларов из-за бывшего мужа

Аранча Санчес Викарио — испанская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, а также четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема — оказалась в ужасном положении, ведь потеряла почти 42 миллиона долларов.

Бывшая первая ракетка мира обвинила своего бывшего мужа в потере состояния. Спортсменка была замужем за предпринимателем Хосепом Сантаканой с 2008 по 2019 год, пишет издание Daily Star.

Двукратная финалистка Уимблдона Викарио была одной из самых ярких звезд мирового тенниса в 1990-е годы. Родившаяся в Барселоне звезда спорта повесила ракетку на гвоздь в 2002 году, а впоследствии в её честь был назван корт на турнире Madrid Masters.

За это время она накопила довольно большое состояние. Однако её мир перевернулся, когда она и её муж предстали перед судом в 2023 году. Их обвинили в сокрытии активов с целью уклонения от выплаты долга перед банком Люксембурга.

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54-летней женщине назначили условный двухлетний срок лишения свободы и обязали вернуть долг в размере почти 8 миллионов долларов. А теперь стало известно, что Санчес Викарио лишилась своих карьерных заработков, которые оцениваются почти в 42 миллиона долларов.

"Это правда, именно такая сумма появилась в прессе. Я сосредоточилась на игре в теннис и никогда не занималась своими финансами самостоятельно, потому что не знала, как. Я доверяла своему мужу. А эти деньги исчезли. Мне пришлось нести всю ношу на своих плечах", — рассказала она испанскому телешоу Universo Callejo.

Аранча Санчес Викарио лишилась денег из-за бывшего мужа Фото: Фото взяты из открытых источников

А своего бывшего мужа Санчес Викарио назвала "не тем человеком"

"Я доверяла ему, потому что он был отцом моих детей. Я слепо влюбилась, а он на самом деле не тот человек, каким я его считала", — рассказала она.

На вопрос о том, как избежать тюремного заключения, она ответила, что до сих пор расплачивается с долгами.

"Я не попала в тюрьму, потому что отчисляю 50 процентов своего заработка в банк. Я соблюдаю правила, хотя в глубине души я была жертвой. Это был шок. Мне пришлось пойти на терапию, потому что я не могла в это поверить. Это было похоже на то, как проснуться от сна и подумать: "Этого не может случиться со мной", — говорит она.

В начале своей карьеры её уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов, поскольку она утверждала, что проживала в Андорре в период с 1989 по 1993 год, хотя на самом деле проживала в Барселоне.

Позже появились обвинения со стороны люксембургского банка в кредитном и имущественном мошенничестве, а также обвинения в сокрытии активов.

Кроме того, в 2012 году она утверждала в своей нашумевшей автобиографии, что её семья оставила её "ни с чем", управляя её финансами на протяжении всей карьеры.

"Родители оставили меня ни с чем, а теперь я в долгу перед налоговыми органами, и я не буду молчать. В последние месяцы я пережила настолько сложные ситуации, что мне до сих пор кажется, будто это кошмар. Правда в том, что отношений с моей семьёй нет. Как возможно, что всё, чего я добилась, исчезло. Я — жертва и меня обманули", — написала она.

Сегодня Санчес Викарио по-прежнему надеется вернуться в Испанию и считает своих детей своей движущей силой.

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