"Я йому довіряла": колишня перша ракетка світу втратила $42 млн через колишнього чоловіка

Аранча Санчес Вікаріо — іспанська тенісистка, колишня перша ракетка світу в одиночному та парному розрядах, а також чотириразова чемпіонка турнірів Великого шолома опинилася у жахливому становищі, адже втратила майже 42 мільйони доларів.

Колишня перша ракетка світу звинуватила свого колишнього чоловіка у втраті статків. Спортсменка була одружена з підприємцем Хосепом Сантаканою з 2008 по 2019 рік, пише видання Daily Star.

Дворазова фіналістка Вімблдону Вікаріо була однією з найбільших зірок тенісу на планеті протягом 1990-х років. Зірка спорту, що народилася в Барселоні, повісила ракетку на цвях у 2002 році, а згодом на її честь було названо корт на турнірі Madrid Masters.

За цей час вона накопичила доволі великий статок. Однак її світ перевернувся, коли вона та чоловік постали перед судом у 2023 році. Їх звинувачували у приховуванні активів, щоб уникнути сплати боргу перед банком Люксембургу.

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54-річній жінці винесли умовний дворічний термін ув'язнення та зобов'язали повернути борг у розмірі майже 8 мільйонів доларів. А тепер стало відомо, що Санчес Вікаріо втратила свій кар'єрний заробіток, який оцінюється в майже 42 мільйони доларів.

"Це правда, саме така сума з'явилася у пресі. Я зосередилася на грі в теніс і ніколи не займалася своїми фінансами самостійно, бо не знала як. Я довіряла своєму чоловікові. А ці гроші зникли. Мені довелося нести весь тягар на своїх плечах", — розповіла вона іспанському телешоу Universo Callejo.

Аранча Санчес Вікаріо втратила гроші через колишнього чоловіка Фото: Фото з відкритих джерел

А свого колишнього чоловіка Санчес Вікаріо назвала "не тою людиною"

"Я довіряла йому, бо він був батьком моїх дітей. Я сліпо закохалася, і він насправді не та людина, якою я його вважала", — розповіла вона.

На запитання про те, як уникнути тюремного ув'язнення, вона розповіла, що досі розплачується з боргами.

"Я не потрапила до в'язниці, бо сплачую 50 відсотків свого заробітку в банк. Я дотримуюся правил, хоча в глибині душі я була жертвою. Це був шок. Мені довелося піти на терапію, бо я не могла в це повірити. Це було схоже на те, як прокинутися від сну і подумати: "Цього не може статися зі мною", — каже вона.

На початку своєї кар'єри її вже звинувачували в ухиленні від сплати податків, оскільки вона стверджувала, що проживала в Андоррі між 1989 і 1993 роками, хоча насправді проживала в Барселоні.

Пізніше з'явилися звинувачення від банку Люксембурга щодо кредитного та майнового шахрайства, а також звинувачення щодо приховування активів.

А ще у 2012 році вона стверджувала у гучній автобіографії, що її родина залишила її "ні з чим", керуючи її фінансами протягом кар'єри.

"Батьки залишили мене ні з чим, а тепер я в боргу перед податковими органами, і я не мовчатиму. Останніми місяцями я пережила настільки складні ситуації, що мені досі здається, що це кошмар. Правда в тому, що стосунки з моєю родиною відсутні. Як можливо, що все, що я здобув, зникло. Я жертва і обдурена", — написала вона.

Сьогодні Санчес Вікаріо все ще плекає амбіції повернутися до Іспанії та вважає своїх дітей своєю рушійною силою.

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