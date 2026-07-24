Пошла играть на строительную площадку: ребенок обнаружил массовое захоронение 120 человек в родном городе Гитлера

В городе Браунау-на-Инне, что в Австрии, девочка, играя на строительной площадке, нашла одну человеческую кость. Но затем археологи раскопали на этом месте скелеты 120 человек. Их точное происхождение остается неясным.

Археологи считают, что это место является одним из крупнейших захоронений в Европе, пишет Bild.

Город, в котором родился Адольф Гитлер, был взволнован этим событием. Однако эксперты успокоили общественность и объяснили, что на момент их смерти диктатор Адольф Гитлер ещё не родился.

Стало известно, что ребенок нашел кость в марте на строительной площадке в районе Рансгофена. Его мать вызвала полицию на место.

Офицеры забрали находку с собой. Но им стало ясно, что она принадлежала человеку и некоторое время пролежала в земле, поэтому этот вопрос следует решать историкам.

На строительной площадке обнаружены скелеты 120 человек

Специализированная археологическая компания приступила к исследованию строительной площадки. Постепенно эксперты обнаружили сначала шесть, а затем девять массовых захоронений, в которых находились останки 120 молодых мужчин. Все они, по-видимому, погибли в возрасте от 15 до 25 лет.

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В городе, где родился Гитлер, сделали жуткое открытие Фото: Скриншот

"То, что столько всего неожиданно всплыло на поверхность, — это исключительная ситуация, которой я не видел за последние 20 лет", — сказал Хайнц Грубер из Федерального управления по охране памятников изданию "Oberosterreichische Nachrichten".

А руководительница проекта Михаэла Биндер даже назвала находку "уникальной во всей Центральной Европе".

Погибшие лежали в братских могилах площадью примерно 150 квадратных метров без какого-либо заметного порядка.

"Их просто бросали туда. У нас нет никаких сведений о том, как они умерли. Огнестрельных ранений нет. Однако одному мужчине ампутировали голень незадолго до смерти", — рассказала Михаэла Биндер.

Предварительные исследования костной структуры свидетельствуют о том, что останки относятся к периоду так называемых Французских войн (1792–1815). Следовательно, это могут быть останки из военного госпиталя или полевого лагеря в Австрии.

Напомним, что скелетированные останки двух человек обнаружили пограничники в Карпатах. Личность одного из граждан пока установить не удалось.

Кроме того, в ходе раскопок исследователи обнаружили три скелета, у одного из которых на шее висел серп — знак, который в те времена считался способным предотвратить возвращение вампиров из мертвых.