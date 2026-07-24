Пішла гратися на будмайданчик: дитина знайшла масове поховання 120 людей в рідному місті Гітлера

У місті Браунау-на-Інні, що в Австрії, дівчинка під час гри на будівельному майданчику, знайшла одну людську кістку. Але потім археологи розкопали на цьому місці скелети 120 людей. Їхнє точне походження неясне.

Археологи вважають, що це місте є одним з найбільших поховань у Європі, пише Bild.

Місто, де народився Адольф Гітлер сколихнула ця подія. Але експерти запокоїли громадськість та пояснили, що на момент їхньої смерті диктатор Адольф Гітлер ще не народився.

Стало відомо, що дитина знайшла кістку в березні на будівельному майданчику в районі Рансгофен. Її матір викликала поліцію на місце.

Офіцери забрали знахідку з собою. Але їм стало зрозуміло, що вона належала людині та деякий час лежала в землі, відтак, це питання для істориків.

На будівництві знайдено скелети 120 людей

Спеціалізована компанія з археологічних почала досліджувати будівельний майданчик. Поступово експерти виявили спочатку шість, а потім дев'ять масових поховань, у яких знаходилися останки 120 молодих чоловіків. Усі вони, очевидно, загинули у віці від 15 до 25 років.

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У місті, де народився Гітлер, зробили моторошне відкриття Фото: Скріншот

"Те, що стільки всього несподівано виявилося на світ, – це виняткова ситуація, якої я не бачив за останні 20 років", – сказав Гайнц Грубер з Федерального управління пам’яток виданню "Oberosterreichische Nachrichten".

А керівниця проєкту Міхаела Біндер навіть назвала знахідку "унікальною у всій Центральній Європі".

Мертві лежали у братських могилах площею приблизно 150 квадратних метрів без будь-якого помітного порядку.

"Їх просто кидали туди. Ми не маємо жодних вказівок щодо того, як вони померли. Вогнепальних поранень немає. Однак одному чоловікові ампутували гомілку незадовго до смерт", — розповіла Міхаела Біндер.

Початкові дослідження кісткової структури свідчать про те, що померлі датуються часом так званих Французьких війн (1792–1815). Отже, це можуть бути тіла з військового шпиталю або польового табору в Австрії.

Нагадаємо, що скелетовані останки двох людей виявили прикордонники в Карпатах. Особу одного з громадян встановити поки що не вдалося.

Також під час розкопок дослідники виявили три скелети, один з яких мав серп на шиї — мітку, яка у ті часи вважалося такою, що може зупинити повернення вампірів із мертвих.