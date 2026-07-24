"Операция "Разгром": двое пьяных солдат угнали БТР и устроили хаос в тихой деревне (видео)

Инцидент произошел в Великобритании. Двое товарищей, сапер и рядовой, напились за пределами военной базы, а потом вернулись, угнали бронетранспортер Bulldog и поехали кататься, тараня автомобили и заборы.

15-тонный БТР в котором могут передвигаться 10 человек, как сообщается, не пострадал. Более того, солдаты умудрились аккуратно припарковать его на ближайшей стоянке. "Угонщиков" уже арестовала Королевская военная полиция. Представитель армии был крайне сдержан и заявил: "Мы ожидаем от нашего персонала самых высоких стандартов… Мы не будем давать дальнейших комментариев, пока ведется расследование", пишет Daily Mail.

Житель города с изумлением наблюдал, как БТР таранит машины

На видеозаписи запечатлен момент, когда водитель направил 15-тонный бронетранспортер Bulldog на узкую подъездную дорогу после того, как около часа ночи врезался в припаркованный фургон и внедорожник. Сообщается, что "угонщики" служат на базе Тидворт в Уилтшире и там же угнали БТР.

Відео дня

В лагере Тидворт дислоцируются, помимо прочих полков, 26-й инженерный полк, 1-й медицинский полк и Королевские гусары.

Для работы "Бульдога" требуется как минимум два члена экипажа, а сам он оснащен двигателем Rolls-Royce мощностью 240 л.с. Его ширина составляет более 9 футов, а длина — 17 футов, и он предназначен для переброски войск по болотистым полям сражений.

Бронетранспортер Bulldog способен перевозить до десяти пассажиров. Машина обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и артиллерии и вооружена 7,62-мм универсальным пулеметом.

Bulldog также применялись в качестве санитарных машин, командных пунктов и эвакуационных автомобилей.

Это не первый подобный случай на базе Тидворт. В 2024 году военный был осужден за вождение в нетрезвом виде после того, как, будучи одетым в костюм Бэтмена, врезался в телеграфный столб и сбежал.

Полиция уже ловила солдата в костюме Бэтмена два года назад

Он был признан виновным в вождении в нетрезвом виде и в несоблюдении требований полиции. Его лишили прав и оштрафовали на 600 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее оказалось, что военные, который используют БТР Ajax, потом жалуются на головные боли и потерю равновесия.

А в Мексике женщина на авто врезалась прямо в стену, приняв нарисованный на ней тоннель за настоящий.