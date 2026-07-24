"Операція "Розгром": двоє п'яних солдатів викрали БТР і влаштували хаос у тихому селі (відео)

Інцидент стався у Великій Британії. Двоє товаришів — сапер і рядовий — напилися за межами військової бази, а потім повернулися, викрали бронетранспортер "Bulldog" і поїхали кататися, таранячи автомобілі та паркани.

15-тонний БТР, у якому можуть пересуватися 10 осіб, як повідомляється, не зазнав пошкоджень. Більше того, солдати примудрилися акуратно припаркувати його на найближчій стоянці. "Викрадачів" вже заарештувала Королівська військова поліція. Представник армії був надзвичайно стриманий і заявив: "Ми очікуємо від нашого персоналу найвищих стандартів… Ми не будемо давати подальших коментарів, поки триває розслідування", — пише Daily Mail.

Мешканець міста з подивом спостерігав, як БТР таранить автомобілі

На відеозаписі зафіксовано момент, коли водій направив 15-тонний бронетранспортер Bulldog на вузьку під’їзну дорогу після того, як близько першої години ночі врізався у припарковані фургон та позашляховик. Повідомляється, що "викрадачі" служать на базі Тідворт у Вілтширі й саме там викрали БТР.

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У таборі Тідворт, окрім інших полків, дислокуються 26-й інженерний полк, 1-й медичний полк та Королівські гусари.

Для роботи "Бульдога" потрібно щонайменше двоє членів екіпажу, а сам він оснащений двигуном Rolls-Royce потужністю 240 к.с. Його ширина становить понад 9 футів, а довжина — 17 футів, і він призначений для перекидання військ по болотистих полях боїв.

Бронетранспортер "Bulldog" здатний перевозити до десяти пасажирів. Машина забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та артилерії й озброєна 7,62-мм універсальним кулеметом.

"Бульдоги" також використовувалися як санітарні машини, командні пункти та евакуаційні автомобілі.

Це не перший подібний випадок на базі Тідворт. У 2024 році військовослужбовця засудили за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння після того, як він, одягнений у костюм Бетмена, врізався в телеграфний стовп і втік.

Поліція вже затримувала солдата в костюмі Бетмена два роки тому

Його визнали винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та у невиконанні вимог поліції. Його позбавили водійських прав і оштрафували на 600 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше з’ясувалося, що військові, які використовують БТР Ajax, згодом скаржаться на головний біль та втрату рівноваги.

А в Мексиці жінка на автомобілі врізалася прямо в стіну, сприйнявши намальований на ній тунель за справжній.