Женщина жаловалась на сильную боль в стопе: врачи были в шоке, когда сделали рентген ее ноги

Россиянка, обратившаяся за медицинской помощью после сеанса акупунктуры, была в шоке, поскольку врачи обнаружили в её ноге 10 сломанных игл.

Жительница Красноярска, прошедшая один сеанс акупунктуры, чтобы избавиться от боли в ноге, оказалась в ещё более тяжелом состоянии. Ведь после визита к так называемому специалисту по акупунктуре в своём родном городе она просто не могла ходить, пишет Oddity Central.

После того как она обратилась к врачам, рентгеновский снимок показал как минимум десять осколков игл, застрявших в ноге пациентки и вызывавших невыносимую боль. Непонятно, как такое количество игл для акупунктуры сломалось в стопе женщины после одного сеанса.

После акупунктуры в ноге женщины остались 10 игл Фото: Скриншот

Но она рассказала врачам, что обратилась к известному специалисту по акупунктуре в Красноярске из-за боли в ноге. Однако после первого сеанса её состояние только ухудшилось: боль усилилась настолько, что она больше не могла опираться на ногу.

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Теперь женщине назначили антибиотики и противовоспалительные препараты, а также врачи предупредили её, что если её состояние не улучшится, то понадобится серьёзная операция на ноге, ведь мелкие осколки иглы может быть очень трудно удалить.

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