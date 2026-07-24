Новая попытка обрести вечную жизнь: биохакер Брайан Джонсон клонировал себя, чтобы получить органы

48-летний технологический миллиардер, тратящий миллионы долларов в год на попытки остановить процесс старения, предпринял новую необычную попытку обрести вечную жизнь.

Эксцентричный биохакер Брайан Джонсон утверждает, что создал "копию себя" в детском возрасте, чтобы иметь возможность извлекать из "клона" органы и тестировать новые методы лечения, пишет Daily Star.

48-летний предприниматель, прославившийся своими уловками, направленными на замедление процесса старения, в частности, переливанием крови собственного сына в свой организм.

"Я только что клонировал себя в виде новорождённого", — написал он в посте для X.

В прошлом месяце он сообщил, что ему поставили диагноз — неизлечимое аутоиммунное заболевание, из-за которого его иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки слизистой оболочки желудка.

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Поэтому он заявил о своём намерении "попробовать вылечить" эту болезнь, утверждая, что "искусственный интеллект, мультиомика и специально созданная ДНК" должны означать, что ни одно заболевание не считается неизлечимым.

Свою последнюю попытку он объяснил возможностью разработки новых методов лечения.

"С помощью этого клона я могу: стать собственным донором крови, тестировать методы лечения на клонах, выращивать органы для трансплантации, разрабатывать новые методы лечения, вводить молодые клетки. Этот малыш-Брайан пока что живёт в чашке Петри. Это может пугать некоторых людей… антиутопическим будущим. Но в будущем это станет нормой", — сказал он.

В комментариях к посту некоторые пользователи указали ему на этические проблемы, возникающие в связи с воспитанием человека, по сути, для "тестирования". Другие обвиняли Джонсона в "зле", но некоторые его поддержали:

"Как клон дает согласие на ваши махинации? Что дает вам право извлекать его органы, брать его кровь или подвергать эту особь экспериментам в ваших интересах и на ваш страх и риск?"

"Я не думаю, что это зло. В вашем теле есть стволовые клетки, которые заменяют старые клетки, они хотят это делать, это их функция во Вселенной".

Напомним, что миллиардер и биохакер Брайан Джонсон, известный своими попытками остановить старение с помощью передовых технологий, признал, что прием одного лекарственного препарата привел к серьезным побочным эффектам.

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