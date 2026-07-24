Нова спроба, щоб жити вічно: біохакер Брайан Джонсон клонував себе, щоб отримати органи

48-річний технологічний мільярдер, який витрачає мільйони доларів на рік, намагаючись зупинити процес старіння, пішов на нову дивну спробу жити вічно.

Ексцентричний біохакер Браян Джонсон стверджує, що створив "копію себе" у дитячому віці, щоб мати змогу вилучати з "клона" органи і тестувати нові методи лікування, пише Daily Star.

48-річний підприємець, що став відомий завдяки своїм трюками, спрямованими на уповільнення процесу старіння, зокрема, переливанням крові власного сина в його організм.

"Я щойно клонував себе як новонародженого", — написав він у дописі для X.

Минулого місяця він повідомив, що йому поставили діагноз — невиліковне аутоімунне захворювання, яке змушує його імунну систему помилково атакувати здорові клітини слизової оболонки шлунка.

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Тож він заявив про свій намір "спробувати вирішити" цю хворобу, стверджуючи, що "штучний інтелект, мультиоміка та спеціально створена ДНК" повинні означати, що жодне захворювання не вважається невиліковним.

Свою останню спробу він пояснив можливістю створювати нові методи лікування.

"З цим клоном я можу: стати своїм власним донором крові, тестувати терапії на клонові, вирощувати органи для трансплантації, розробляти нові методи лікування, вводити молоді клітини. Цей малюк-браян поки що живе в чашці Петрі. Це може лякати деяких людей… антиутопічним майбутнім. Але це стане нормою у майбутньому", — сказав він.

Під дописом деякі користувачі вказали йому на етичні питання, що виникають у зв'язку з вихованням людини, по суті, для "тестування". Інші звинувачували Джонсона у "злі", але деякі його підтримали:

"Як клон дає свою згоду на ваші махінації? Що дає вам право вилучати його органи, брати його кров або піддавати цю особину експериментам для вашої вигоди та на ваш страх і ризик?"

"Я не думаю, що це зло. У вашому тілі є стовбурові клітини, які замінюють старі клітини, вони хочуть цього робити, це їхня функція у Всесвіті".

Нагадаємо, що мільярдер і біохакер Браян Джонсон, відомий своїми спробами зупинити старіння за допомогою передових технологій, визнав, що прийом одного медичного препарату призвів до серйозних побічних ефектів.

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