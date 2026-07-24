Жінка скаржилася на сильний біль у стопі: лікарі були шоковані, коли зробили ренген її ноги

Росіянка, яка звернулася за медичною допомогою після сеансу акупунктури, була шокована, бо лікарі знайшли у її нозі 10 зламаних голок.

Мешканка Красноярська, яка пройшла один сеанс акупунктури, щоб позбутися болю в нозі, опинилася в ще гіршому стані. Адже після візиту до так званого фахівця з акупунктури у своєму рідному місті просто не могла ходити, пише Oddity Central.

Після того, як вона звернулася до лікарів, рентгенівський знімок показав щонайменше десять фрагментів голок, що застрягли в нозі пацієнтки, які спричиняли нестерпний біль. Незрозуміло, як така кількість голок для акупунктури зламалося в стопі жінки після одного сеансу.

Після акупунктури в нозі жінки залишилися 10 голок Фото: Скріншот

Але вона розповіла лікарям, що звернулася до відомого акупунктуриста в Красноярську через біль у нозі. Проте після першого сеансу її стан тільки погіршився: біль посилився настільки, що вона більше не могла ступати на ногу.

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Тепер жінці призначили антибіотики та протизапальні препарати, а також лікарі попередили її, якщо її стан не покращиться, то знадобиться серйозна операція на нозі, адже маленькі фрагменти голки може бути дуже важко видалити.

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