Три сестры вышли замуж за одного мужчину: их объяснение шокировало

Три сестры шокировали интернет после того, как вышли замуж за одного и того же мужчину. 18-летняя Сантош, 19-летняя Савитри и 20-летняя Сародж решили выйти замуж за одного и того же человека, но в результате это вызвало споры в обществе.

Их церемония, состоявшаяся в Индии, стала вирусной после того, как они поженились с мужчиной по имени Викас в храме Чамунда Мата, пишет издание Express.

Стало известно, что сестры работают вместе, создавая контент для социальных сетей. А Викас является их оператором. На прошлой неделе в сети появились видео со свадьбы трёх сестёр.

На видео запечатлен традиционный индуистский свадебный ритуал.

Причина, по которой три сестры вышли замуж за одного и того же мужчину, заключается в том, что они привыкли проводить так много времени вместе.

"Мы жили вместе с детства и не могли представить себе жизнь порознь. Когда мы поняли, что брак разлучит нас, мы даже думали о том, чтобы покончить с собой. Позже мы решили, что вместо того, чтобы умереть, мы останемся вместе и выйдем замуж за одного мужчину. Мы все взрослые и приняли это решение добровольно", — сказала Сародж.

Відео дня

В свою очередь, Викас также признался, что согласился жениться на них троих из-за их близости.

"Я знал, насколько крепко эти три сестры были привязаны друг к другу. Они не раз говорили мне, что не хотят жить порознь после замужества. Я уважал их чувства и согласился жениться на них, потому что хотел, чтобы они остались вместе. Мы приняли это решение по обоюдному согласию и надеемся, что люди уважат наш выбор", — сказал мужчина.

Чтобы обосновать своё решение, сестры сравнили себя с индуистским королём.

"В древности жил царь Дашаратха, у которого было три царицы. Не было ли это оскорблением?", — написали они в своём посте на странице в социальных сетях.

В свою очередь адвокат Высокого суда Аллахабада Анураг Пандей сообщил СМИ, что брак не будет признан в соответствии с индийским законодательством.

"Согласно индуистскому законодательству, индуист не может законно жениться на нескольких женщинах одновременно. Такой брак является недействительным с точки зрения закона и не создает действительных супружеских отношений", — сказал он.

Напомним, что Даулат Гири Джи Махарадж — индийский монах-аскет, который уже пять лет непрерывно стоит на ногах после того, как дал обет не сидеть и не лежать в течение 12 лет.

Кроме того, один повар в Индии придумал оригинальный способ приготовления чизбургеров — мужчина использует ноги и аккуратно выкладывает ингредиенты на раскаленный гриль. Ролик быстро стал вирусным и вызвал дискуссии среди пользователей.